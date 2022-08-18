Угроза массированного обстрела Украины на День Независимости очевидна, оккупанты накапливают ракеты С-300 – стратком ВСУ

"Так, в начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300. На границу с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах", – информирует стратком ВСУ.
Кроме того, в середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово (РФ) изъято более 120 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами к ЗРК С-300, отмечается в сообщении.
Известно, что в районе Джанкоя во временно оккупированном Россией Крыму было складировано около 440 ТПК к ЗРК С-300.
"После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще не пострадали", – отмечают в страткоме ВСУ.
По данным ВСУ, в Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.
"Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20-го числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", – предупреждает стратком ВСУ.
Харьков и Николаев регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300, модифицированных для ударов по наземным целям.
Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.