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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Угроза массированного обстрела Украины на День Независимости очевидна, оккупанты накапливают ракеты С-300 – стратком ВСУ

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Россия сконцентрировала на границах Украины сотни ракет для комплекса С-300
Россия сконцентрировала на границах Украины сотни ракет для комплекса С-300
Фото: mil.ru

Российские войска продолжают накапливать возле границ Украины и на временно оккупированных территориях ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300, которые используются оккупантами и для ударов по наземным целям, сообщает 18 августа в Telegrаm управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ.

"Так, в начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300. На границу с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах", – информирует стратком ВСУ.

Кроме того, в середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово (РФ) изъято более 120 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами к ЗРК С-300, отмечается в сообщении.

Известно, что в районе Джанкоя во временно оккупированном Россией Крыму было складировано около 440 ТПК к ЗРК С-300.

"После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще не пострадали", – отмечают в страткоме ВСУ.

По данным ВСУ, в Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

"Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20-го числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", – предупреждает стратком ВСУ.

Контекст:

Харьков и Николаев регулярно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов с использованием зенитных ракет С-300, модифицированных для ударов по наземным целям.

Британская разведка отмечает, что такое применение С-300 ведет к жертвам среди мирного населения, так как ракеты не оптимизированы для режима "земля – земля" и боевые расчеты оккупантов не обучены такому их применению.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Николаев, Вооруженные силы Украины, ПВО, угрозы, День Независимости, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, Джанкой, война России против Украины, ракеты, С-300, ракета, войска, российские оккупанты
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