Угроза массированного обстрела Украины на День Независимости очевидна, оккупанты накапливают ракеты С-300 – стратком ВСУ

"Так, в начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300. На границу с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах", – информирует стратком ВСУ.

Кроме того, в середине августа из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово (РФ) изъято более 120 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) с ракетами к ЗРК С-300, отмечается в сообщении.

Известно, что в районе Джанкоя во временно оккупированном Россией Крыму было складировано около 440 ТПК к ЗРК С-300.

"После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще не пострадали", – отмечают в страткоме ВСУ.

По данным ВСУ, в Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

"Угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300 очевидна. С учетом прибытия ряда эшелонов до 20-го числа очевидно и то, что они концентрируются до 24 августа", – предупреждает стратком ВСУ.