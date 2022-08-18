По Харькову утром выпутили восемь ракет, число жертв удвоилось – Синегубов

По его данным, около 4:30 утра враг совершил пуски еще восьми ракет из Белгорода в направлении Харьковской области. Зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары.

"В Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. Здание частично разрушено. По состоянию на данный момент два человека погибли, 18 получили ранения, в том числе два ребенка", – написал он.

Окончательные последствия этих попаданий еще не устанавливаются, на местах работают все специальные службы, добавил губернатор.

По предварительным данным сообщалось об одном погибшем в результате утреннего обстрела Харькова.

По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, утром в четверг российские оккупационные войска выпустили по Харьковской области семь ракет С-300.

"Около 4.30 18 августа в Харьковскую область выпущено семь ракет С-300. Разрушены жилые дома и служебные помещения. Также есть погибшие и раненые, в том числе дети", – говорится в сообщении, которое цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13 (в Харьковской ОВА говорят о 17-ти пострадавших). По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.