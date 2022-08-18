Российские оккупанты ударили по общежитию Харькова ракетой "Калибр" – представитель ОВА

По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. Общежитие полностью разрушено. Спасатели разобрали только третью часть завалов, сообщил Сокол.
Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 23.38 17 августа пожар локализирован. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Уже известно о семи погибших и 13 пострадавших.
О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.