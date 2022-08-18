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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты ударили по общежитию Харькова ракетой "Калибр" – представитель ОВА

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Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов
Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов
Фото: ДСНС України / Telegram

Российские военные ударили по общежитию в Харькове крылатой ракетой "Калибр". Об этом Общественному 17 августа сообщил директор областного департамента гражданской защиты Харьковской областной военной администрации Иван Сокол.

По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. Общежитие полностью разрушено. Спасатели разобрали только третью часть завалов, сообщил Сокол.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 23.38 17 августа пожар локализирован. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Уже известно о семи погибших и 13 пострадавших. 

О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 

Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Украина, Харьков, военные, вторжение, Владимир Зеленский, Игорь Терехов, война России против Украины, Олег Синегубов
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