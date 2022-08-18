Российские оккупанты ударили по общежитию Харькова ракетой "Калибр" – представитель ОВА

По его словам, в здании проживало более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети. Общежитие полностью разрушено. Спасатели разобрали только третью часть завалов, сообщил Сокол.

Как сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 23.38 17 августа пожар локализирован. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов. Уже известно о семи погибших и 13 пострадавших.

О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Инцидент прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".