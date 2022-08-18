Удар РФ по жилому дому в Харькове. Среди пострадавших – люди с нарушениями слуха, они даже не слышали тревогу – ОВА

О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших и раненых выросло, Синегубов информировал о 16 пострадавших и шести погибших. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ попала ракетой по общежитию.
ГСЧС получила информацию о пожаре в 21.40. Это трехэтажное здание. Ближе к полуночи пожар локализовали.
"Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли семь и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены четыре человека)", – сказано в сообщении.
Советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова написала в Facebook, что среди пострадавших в результате обстрела – люди с нарушениями слуха. По ее предварительной информации, эти пострадавшие – среди тех, кому оказали помощь на месте.
"Ждем информацию из больниц. Молимся. Они даже не могли услышать тревогу... Они же не могут отозваться во время объявления тишины спасателям", – подчеркнула она.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.