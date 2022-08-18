Удар РФ по жилому дому в Харькове. Среди пострадавших – люди с нарушениями слуха, они даже не слышали тревогу – ОВА

Известно как минимум о семи погибших в результате удара Фото: ДСНС України / Telegram

О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших и раненых выросло, Синегубов информировал о 16 пострадавших и шести погибших. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ попала ракетой по общежитию.

ГСЧС получила информацию о пожаре в 21.40. Это трехэтажное здание. Ближе к полуночи пожар локализовали.

"Продолжается тушение очагов пожаров и спасение людей из-под завалов. Погибли семь и пострадали 13 человек (из них подразделениями ГСЧС спасены четыре человека)", – сказано в сообщении.

Советник главы Харьковской ОВА Наталья Попова написала в Facebook, что среди пострадавших в результате обстрела – люди с нарушениями слуха. По ее предварительной информации, эти пострадавшие – среди тех, кому оказали помощь на месте.

"Ждем информацию из больниц. Молимся. Они даже не могли услышать тревогу... Они же не могут отозваться во время объявления тишины спасателям", – подчеркнула она.