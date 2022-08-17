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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ целенаправленно уничтожают транспорт в Харькове – Терехов

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16 августа в Харькове обстрелу РФ подверглось трамвайное депо
16 августа в Харькове обстрелу РФ подверглось трамвайное депо
Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram

Российские войска целенаправленно уничтожают транспорт в Харькове. Об этом мэр города Игорь Терехов заявил 17 августа в эфире национального телемарафона, трансляцию вел в том числе канал "Рада".

"Это не первые обстрелы, когда целенаправленно бомбят по подвижному составу", – сказал Терехов, комментируя удар россиян по трамвайному депо, который был совершен 16 августа. 

Мэр Харькова подчеркнул, что в городе, несмотря на постоянные обстрелы, функционирует общественный транспорт.

"Работает метрополитен, ходят трамваи и троллейбусы. Ходят наши коммунальные автобусы. Конечно, это вызывает ненависть и агрессию у российских агрессоров, и они с такой ненавистью и жестокостью пытаются сделать так, чтобы Харьков не мог нормально жить", – заявил Терехов. 

В прокуратуре Харьковской области информировали, что трамвайное депо россияне обстреляли вчера примерно в 17.00. По данным следствия, обстрел оккупанты вели из ракетных систем залпового огня "Торнадо" с направления поселка Липцы. "В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 м²", – говорилось в релизе. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: транспорт, Харьков, артиллерия, трамваи, Игорь Терехов, обстрелы, общественный транспорт, троллейбус, метрополитен
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