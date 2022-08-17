Войска РФ целенаправленно уничтожают транспорт в Харькове – Терехов

"Это не первые обстрелы, когда целенаправленно бомбят по подвижному составу", – сказал Терехов, комментируя удар россиян по трамвайному депо, который был совершен 16 августа.

Мэр Харькова подчеркнул, что в городе, несмотря на постоянные обстрелы, функционирует общественный транспорт.

"Работает метрополитен, ходят трамваи и троллейбусы. Ходят наши коммунальные автобусы. Конечно, это вызывает ненависть и агрессию у российских агрессоров, и они с такой ненавистью и жестокостью пытаются сделать так, чтобы Харьков не мог нормально жить", – заявил Терехов.

В прокуратуре Харьковской области информировали, что трамвайное депо россияне обстреляли вчера примерно в 17.00. По данным следствия, обстрел оккупанты вели из ракетных систем залпового огня "Торнадо" с направления поселка Липцы. "В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 м²", – говорилось в релизе.