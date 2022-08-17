Оккупанты усилили интенсивность ударов по Харьковской области. Утром из Белгорода вылетело больше пяти ракет

"Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области", – говорится в сообщении.

По данным полиции, повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры, коммунального транспорта, территория учебного заведения, гаражи, автомобили.

В течение суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, оккупанты несколько раз обстреливали из реактивных систем залпового огня Салтовский район Харькова. Были повреждены многоэтажные жилые дома и критическая транспортная инфраструктура. Ночью вражеские удары усилились.

Сегодня, около 5.00, Штаб обороны зафиксировал запуск более пяти ракет из Белгорода, сообщил Синегубов.

"Одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова. Ракетные удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров", – написал глава ОВА.

Также ракетные удары повредили жилые дома и вызвали несколько пожаров в Золочевской общине. В результате дневного вражеского артобстрела Золочева была повреждена футбольная площадка на территории лицея, разрушен один жилой дом, еще два – повреждены. В Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней тяжести.

В полиции уточнили, что ракеты, предварительно – С-300, попали в несколько районов Харькова.

В Киевском районе российский снаряд попал в землю. Разрушено асфальтное покрытие, выбиты стекла в находившемся рядом здании. Также попадания зарегистрированы в Индустриальном районе города.

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