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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты усилили интенсивность ударов по Харьковской области. Утром из Белгорода вылетело больше пяти ракет

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По оценке полиции, оккупанты в последние дни усилили интенсивность ракетных и артиллерийских обстрелов Харькова и Харьковской области
По оценке полиции, оккупанты в последние дни усилили интенсивность ракетных и артиллерийских обстрелов Харькова и Харьковской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

16 и 17 августа под удары российских оккупантов попали жилые кварталы Харькова и ряд населенных пунктов области, среди которых Золочев и Барвенково. Об этом сообщили в управлении полиции Харьковской области.

"Враг усилил интенсивность применения ракет и артиллерии против мирных жителей Харькова и области", – говорится в сообщении. 

По данным полиции, повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры, коммунального транспорта, территория учебного заведения, гаражи, автомобили.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0aUkie89M2Bds99XL698xhAks7oQ3eQW2AdSps7oxht1ro1c4K1ox3Ed6KK7Wx3B7l

В течение суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 

В частности, оккупанты несколько раз обстреливали из реактивных систем залпового огня Салтовский район Харькова. Были повреждены многоэтажные жилые дома и критическая транспортная инфраструктура. Ночью вражеские удары усилились.

Сегодня, около 5.00, Штаб обороны зафиксировал запуск более пяти ракет из Белгорода, сообщил Синегубов.

"Одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова. Ракетные удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров", – написал глава ОВА.

Также ракетные удары повредили жилые дома и вызвали несколько пожаров в Золочевской общине. В результате дневного вражеского артобстрела Золочева была повреждена футбольная площадка на территории лицея, разрушен один жилой дом, еще два – повреждены. В Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, его состояние оценивается как средней тяжести.

В полиции уточнили, что ракеты, предварительно – С-300, попали в несколько районов Харькова. 

В Киевском районе российский снаряд попал в землю. Разрушено асфальтное покрытие, выбиты стекла в находившемся рядом здании. Также попадания зарегистрированы в Индустриальном районе города.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0i1A9mDhrdDGnp9s2c9tD2G8hxJdLZKYd8XUTzJiyeEpjMAwLBdxngeoBbVEmWZFol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Харьков, пожар, полиция, Белгород, Харьковская область, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, С-300, Олег Синегубов, Золочев
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