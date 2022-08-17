РФ снова обстреляла Салтовку в Харькове. Снаряд упал возле многоэтажки, начался сильный пожар – мэр

"Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки. Будьте осторожны, соблюдайте правило двух стен", – написал он.

Через 10 минут Терехов сообщил, что на месте прилета в жилом здании начался сильный пожар.

Глава Харьковской областной государственной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, по предварительной информации, в результате удара погибло два человека, 10 пострадали.

После начала полномасштабного вторжения Россия регулярно обстреливает харьковскую Салтовку. Вчера район был атакован дважды за вечер: Терехов сообщал об ударах около 18.00 и в 22.00.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.