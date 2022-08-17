Вечерний обстрел Харькова. Зеленский сообщил, что оккупанты ударили ракетой по общежитию. Число погибших увеличилось

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора", – написал он и опубликовал видео последствий удара.

О вечернем обстреле Салтовки и прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых.

По последней информации Синегубова, число жертв и пострадавших увеличилось – шесть человек погибли и 16 ранены.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет, что количество жертв еще может увеличиться.