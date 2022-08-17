Вечерний обстрел Харькова. Зеленский сообщил, что оккупанты ударили ракетой по общежитию. Число погибших увеличилось

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующего бессилие агрессора", – написал он и опубликовал видео последствий удара.
О вечернем обстреле Салтовки и прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых.
По последней информации Синегубова, число жертв и пострадавших увеличилось – шесть человек погибли и 16 ранены.
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет, что количество жертв еще может увеличиться.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.