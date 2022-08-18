Утром оккупанты снова обстреляли Харьков, известно о пяти раненых

"В 4.32 первый, а затем еще минимум четыре ракетных удара по Харькову. Прилетело в Слободской и Холодногорский районы. В одном из мест попадания ракет пожар", – написал он.

По словам Терехова, поскольку взрывов было не меньше пяти, "география попаданий может расшириться".

Позже он рассказал о происходящем в Холодногорском районе Харькова.

"После обстрела очень крупный пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), началось его обрушение. Также в огне около полутора десятка машин у этого здания", – отметил Терехов.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegrаm о пяти пострадавших в результате обстрела Харькова.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения пять человек. [...] Среди них – один ребенок", – подчеркнул он.

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Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13. По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.