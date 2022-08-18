Кулеба после ракетного удара по Харькову назвал единственный способ остановить Путина

"Россияне нанесли удар по жилому району Харькова, убив по меньшей мере шесть и ранив не менее 16 человек. Россия продолжает убивать людей посреди Европы. Единственный способ остановить [президента РФ Владимира] Путина – оказать Украине максимальную военную помощь и ввести гораздо более жесткие санкции против России", – заявил Кулеба.

Russians have struck a residential area in Kharkiv killing at least 6 and wounding at least 16 people. Russia keeps slaughtering people in the middle of Europe. The only way to stop Putin is to provide Ukraine with maximum military aid and impose much tougher sanctions on Russia. pic.twitter.com/TIe8h7oDIJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 17, 2022

О вечернем обстреле Салтовки, а также прилете вблизи жилого дома и последующем пожаре сообщали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших и раненых выросло, Синегубов информировал о 16 пострадавших и шести погибших. По данным Харьковской ОВА, среди пострадавших в результате обстрела – люди с нарушениями слуха.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13. По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ попала ракетой по общежитию. Он заявил, что это "подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания и демонстрирующий бессилие агрессора".

По данным Харьковской ОВА, оккупанты ударили по общежитию в Харькове крылатой ракетой "Калибр". Здание, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, полностью разрушено. К концу дня 17 августа спасатели успели разобрать треть завалов.