В результате утреннего обстрела Харькова есть жертва, ранены почти 20 человек

"В Слободском районе после утреннего обстрела общежития 16 пострадавших, среди них двое детей. Все доставлены в больницы. По информации ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), один человек там погиб. Площадь пожара – 800 м²", – написал он.

Терехов отметил, что в Холодногорском районе, куда также был нанесен удар, "был очень крупный пожар в административном здании, его площадь – более 4,5 тыс. м²".

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegrаm об одном погибшем и 18 раненых, двое из которых – дети.

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Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13. По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.