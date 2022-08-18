В результате утреннего обстрела Харькова есть жертва, ранены почти 20 человек

"В Слободском районе после утреннего обстрела общежития 16 пострадавших, среди них двое детей. Все доставлены в больницы. По информации ГСЧС (Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. – "ГОРДОН"), один человек там погиб. Площадь пожара – 800 м²", – написал он.
Терехов отметил, что в Холодногорском районе, куда также был нанесен удар, "был очень крупный пожар в административном здании, его площадь – более 4,5 тыс. м²".
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegrаm об одном погибшем и 18 раненых, двое из которых – дети.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.
По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13. По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.