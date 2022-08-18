Оккупанты обстреляли Красноград, двое погибших

"В городе Красноград были разрушены три жилых дома и 12 зданий повреждены. По предварительным данным в результате обстрелов погибли два человека. троих человек, из них одного ребенка удалось спасти. Пожара не было", – сказано в сообщении.
Всего за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, восемь из которых на ликвидацию пожаров, в том числе шесть пожаров, вызванных военными действиями.
Кроме того, спасатели 12 раз выезжали на помощь коммунальщикам, населению и полиции и пять раз для проведения аварийно-спасательных работ.
За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали в регионе18 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.