Оккупанты обстреляли Красноград, двое погибших

"В городе Красноград были разрушены три жилых дома и 12 зданий повреждены. По предварительным данным в результате обстрелов погибли два человека. троих человек, из них одного ребенка удалось спасти. Пожара не было", – сказано в сообщении.

Всего за минувшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 31 оперативный выезд, восемь из которых на ликвидацию пожаров, в том числе шесть пожаров, вызванных военными действиями.

Кроме того, спасатели 12 раз выезжали на помощь коммунальщикам, населению и полиции и пять раз для проведения аварийно-спасательных работ.

За сутки пиротехники ГСЧС ликвидировали в регионе18 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.