В результате обстрела оккупантами Богодухова разрушен объект критической инфраструктуры – полиция Харьковской области

Об этом написали в Facebook правоохранительного органа.
"Сообщение об обстреле города поступило в полицию 17 августа в 5.30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские изъяли вещественные доказательства, – отмечается в посте. – В результате попадания снаряда разрушен объект критической инфраструктуры. Потерпевших нет".
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, подчеркнули в полиции Харьковской области.
В течение суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области, рассказал 17 августа глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.