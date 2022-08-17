В результате обстрела оккупантами Богодухова разрушен объект критической инфраструктуры – полиция Харьковской области

В результате попадания снаряда оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Богодухове потерпевших нет, отметили в полиции Харьковской области Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Об этом написали в Facebook правоохранительного органа.

"Сообщение об обстреле города поступило в полицию 17 августа в 5.30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские изъяли вещественные доказательства, – отмечается в посте. – В результате попадания снаряда разрушен объект критической инфраструктуры. Потерпевших нет".

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, подчеркнули в полиции Харьковской области.

В течение суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области, рассказал 17 августа глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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