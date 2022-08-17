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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Богодухова разрушен объект критической инфраструктуры – полиция Харьковской области

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В результате попадания снаряда оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Богодухове потерпевших нет, отметили в полиции Харьковской области
В результате попадания снаряда оккупантов по объекту критической инфраструктуры в Богодухове потерпевших нет, отметили в полиции Харьковской области
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Полиция Харьковской области задокументировала последствия обстрелов российскими оккупационными войсками Богодухова.

Об этом написали в Facebook правоохранительного органа.

"Сообщение об обстреле города поступило в полицию 17 августа в 5.30. По адресу выезжала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские изъяли вещественные доказательства, – отмечается в посте. – В результате попадания снаряда разрушен объект критической инфраструктуры. Потерпевших нет".

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины, подчеркнули в полиции Харьковской области.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid02CGwxaH3t6SjAzpe1Ck32Y3C9J1gSZ9Y6AxcKi5muHKamPXvEGhJ1fq4jDWPFh7Vtl

В течение суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому и Богодуховскому районам области, рассказал 17 августа глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, полиция, Харьковская область, правоохранители, обстрелы, война России против Украины, разрушения, уголовное производство, инфраструктура, российские оккупанты
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