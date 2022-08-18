"Особый цинизм". Оккупанты ракетным ударом разрушили в Харькове памятник архитектуры, построенный 90 лет назад

Построенный 90 лет назад ДК "Железнодорожник" попал под ракетный обстрел оккупантов в Харькове Фото: #залізні_зміни / Telegram

"Он был построен 90 лет назад. Памятник архитектуры в стиле конструктивизма. До войны в нем были многочисленные детские кружки. Каждый день более сотни детей занимались творчеством, танцами, музыкой", – написал Камышин.

Глава "УЗ" сообщил, что среди железнодорожников пострадавших нет

"Я уже привык к ударам по железной дороге. Так начинается мое утро – с мониторинга обстрелянных железнодорожных объектов. Но бить по Дворцу культуры – особый цинизм", – отметил он.

В результате утреннего обстрела Харькова 18 августа два человека погибли, 18 – ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, около 4.30 утра враг совершил пуски восьми ракет из Белгорода (РФ), зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития.

Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13 (в Харьковской ОВА говорят о 17-ти пострадавших). По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.