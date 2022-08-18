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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетного обстрела в Краснограде возросло до трех – Синегубов

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Спасатели продолжают разбор завалов в Краснограде после ракетного удара россиян
Спасатели продолжают разбор завалов в Краснограде после ракетного удара россиян
Фото: Головне управління ДСНС України / Facebook

Ребенок, раненый 18 августа в результате ракетного обстрела российских войск в Краснограде Харьковской области, скончался, число жертв возросло до трех человек. Об этом 18 августа сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона, его цитирует агентство "Интерфакс-Украине".

"Полностью разрушен частный дом. К сожалению, там погибла семья, включая ребенка 12 лет. Еще 10 домов вокруг этого места полностью разрушены", – сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на месте продолжают работать спасатели, поэтому количество жертв и пострадавших в результате этого ракетного удара может измениться.

По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, на утро 18 августа было известно о разрушении трех и повреждении 12 зданий в Краснограде. Троих человек, из них одного ребенка, удалось спасти, сообщалось о двоих погибших.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

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