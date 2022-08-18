Число жертв ракетного обстрела в Краснограде возросло до трех – Синегубов

"Полностью разрушен частный дом. К сожалению, там погибла семья, включая ребенка 12 лет. Еще 10 домов вокруг этого места полностью разрушены", – сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.
По его словам, на месте продолжают работать спасатели, поэтому количество жертв и пострадавших в результате этого ракетного удара может измениться.
По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, на утро 18 августа было известно о разрушении трех и повреждении 12 зданий в Краснограде. Троих человек, из них одного ребенка, удалось спасти, сообщалось о двоих погибших.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.