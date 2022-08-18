Число жертв ракетного обстрела в Краснограде возросло до трех – Синегубов

"Полностью разрушен частный дом. К сожалению, там погибла семья, включая ребенка 12 лет. Еще 10 домов вокруг этого места полностью разрушены", – сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на месте продолжают работать спасатели, поэтому количество жертв и пострадавших в результате этого ракетного удара может измениться.

По информации Главного управления ГСЧС в Харьковской области, на утро 18 августа было известно о разрушении трех и повреждении 12 зданий в Краснограде. Троих человек, из них одного ребенка, удалось спасти, сообщалось о двоих погибших.