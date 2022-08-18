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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове в результате ракетного удара оккупантов погибла мама известной украинской спортсменки

 
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Ракетные удары по Харькову унесли жизни 10 человек, среди них - мама Екатерины Табашник
Ракетные удары по Харькову унесли жизни 10 человек, среди них - мама Екатерины Табашник
Фото: ДСНС України / Telegram

В результате ракетных обстрелов Харькова погибла мама украинской прыгуньи в высоту, чемпионки Европы среди юниоров (2013) Екатерины Табашник. Об этом спортсменка рассказала 18 августа в сторис Instagram.

"Моя мамочка. Я тебя очень сильно люблю", – написала легкоатлетка.

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Скриншот: Kateryna Tabashnyk / Instagram

Табашник добавила в пост кадры, где среди завалов в комнате виден ее нагрудный номер с международных соревнований в Берлине в 2019 году.

"Русский мир забрал жизнь моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни", – добавила она.

Табашник родилась и живет в Харькове. Где она сама находилась в момент ракетной атаки, спортсменка не уточняет.

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Скриншот: Kateryna Tabashnyk / Instagram

В результате утреннего обстрела Харькова 18 августа два человека погибли, 18 – ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его данным, около 4.30 утра враг совершил пуски восьми ракет из Белгорода (РФ), зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова. Повреждены здания, объекты инфраструктуры, загорелись пожары. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития.

Харьков оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар.

По данным ГСЧС, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13 (в Харьковской ОВА говорят о 17-ти пострадавших). По состоянию на 23.38 17 августа пожар локализовали.

Позднее 18 августа стало известно о еще одном погибшем ребенке, общее количество жертв обстрелов Харькова за сутки возросло до 10 человек. 

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

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