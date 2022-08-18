Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью – Подоляк

За последние сутки при обстрелах Харькова погибло девять человек Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданским. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "каждый, кто продолжает иметь дело с Москвой, – соучастник этого преступления".

Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, не сумев захватить его после открытого вторжения 24 февраля.

В результате ракетных ударов захватчиков 17-го и 18 августа в Харькове погибло девять мирных жителей, число раненых исчисляется десятками.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину. В регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.