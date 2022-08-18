Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью – Подоляк

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданским. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире", – написал он.
Подоляк подчеркнул, что "каждый, кто продолжает иметь дело с Москвой, – соучастник этого преступления".
Харків. 175 днів жаху. Щоденний терор, удари ракетами по спальних кварталах і цивільних. Росія хоче перетворити Харків на Алеппо-2016, Грозний-1996 чи Варшаву-1945 та упивається кров’ю в прямому ефірі. Кожен, хто і далі має справи з Москвою, – співучасник цього злочину. pic.twitter.com/6NAeuZY6fm— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 18, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, не сумев захватить его после открытого вторжения 24 февраля.
В результате ракетных ударов захватчиков 17-го и 18 августа в Харькове погибло девять мирных жителей, число раненых исчисляется десятками.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину. В регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.
Сирийский город Алеппо был разрушен авиаударами в том числе российской авиации, поддерживающей сирийские правительственные силы.
Дома в столице Чечни Грозном уничтожали российские войска во время чеченских войн.
Столицу Польши Варшаву разрушили при отступлении в 1945 году немецкие войска по приказу Адольфа Гитлера, было уничтожено около 85% города.