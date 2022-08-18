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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью – Подоляк

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За последние сутки при обстрелах Харькова погибло девять человек
За последние сутки при обстрелах Харькова погибло девять человек
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook

Россия "упивается кровью", разрушая украинский город Харьков. Об этом в Twitter заявил 18 августа советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Харьков. 175 дней ужаса. Ежедневный террор, удары ракетами по спальным кварталам и гражданским. Россия хочет превратить Харьков в Алеппо-2016, Грозный-1996 или Варшаву-1945 и упивается кровью в прямом эфире", – написал он.

Подоляк подчеркнул, что "каждый, кто продолжает иметь дело с Москвой, – соучастник этого преступления".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Российские оккупанты регулярно обстреливают Харьков, не сумев захватить его после открытого вторжения 24 февраля.

В результате ракетных ударов захватчиков 17-го и 18 августа в Харькове погибло девять мирных жителей, число раненых исчисляется десятками.

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину. В регионе погибло более 1 тыс. мирных жителей, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.

Контекст:

Сирийский город Алеппо был разрушен авиаударами в том числе российской авиации, поддерживающей сирийские правительственные силы.

Дома в столице Чечни Грозном уничтожали российские войска во время чеченских войн.

Столицу Польши Варшаву разрушили при отступлении в 1945 году немецкие войска по приказу Адольфа Гитлера, было уничтожено около 85% города.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, Варшава, вторжение, Грозный, Алеппо, советник, преступление, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, кровь, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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