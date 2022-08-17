Подоляк назвал условие, при котором армия РФ "торжественно сбежит" из Украины

Такое заявление, в частности, вчера сделал президент РФ Владимир Путин – он считает, что США "и их вассалы вмешиваются" в дела других государств, а также "затягивают" войну.

"Россияне, которые полгода до основания разрушают украинские города, всерьез говорят, что это… НАТО и США затягивают "конфликт в Украине". Что ж, действительно, только быстрая передача нам больших объемов тяжелой военной техники ускорит "торжественное бегство" российской армии за пределы Украины и финал войны", – написал Подоляк.

Росіяни, які півроку вщент руйнують * міста, всерйоз кажуть, що це… НАТО та США затягують «конфлікт в Україні». Що ж, справді, лише швидка передача нам більших обсягів важкої військової техніки прискорить «урочисту втечу» російського війська за межі України та фінал війни… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)