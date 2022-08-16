Путин заявил, что Запад "разжигает новые конфликты", а Россия – строит "более демократичный мир"

По его мнению, "западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути – подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития", противодействуют изменениям ситуации в мире и "всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию".

Глава Кремля утверждает, что Запад "разваливает систему европейской безопасности", а не Россия. Это "разваливание", по мнению Путина, заключается в "сколачивании новых военных альянсов" и продвижении НАТО на восток.

"Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми", – заявил Путин.

Он считает, что США "и их вассалы вмешиваются" в дела других государств, а также "затягивают" войну РФ против Украины. Путин продолжил называть ее "спецоперацией" и сказал, что РФ ведет эту войну "в полном соответствии" с Уставом ООН. Глава Кремля повторил ряд других пропагандистских тезисов, в том числе о том, что РФ "защищает жителей Донбасса от геноцида".

Путин добавил, что Россия, "как и прежде", будет "предпринимать шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие".

Россия – единственная страна, которая разрушает мировую систему безопасности и совершает геноцид в Украине, подчеркнул в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что сегодняшние заявления Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу (он рассуждал о "перемалывании" HIMARS и применении ядерного оружия Россией) свидетельствуют о том, что они потеряли связь с реальностью.

"Субъекты" стали заложниками иллюзий собственной пропаганды. Но сойти за невменяемых не получится. Как и переложить вину за убийства. Россия – единственная, кто разрушает мировую систему безопасности и совершает геноцид. Ми должны это остановить", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)