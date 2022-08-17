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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У некоторых стран есть иллюзии". Подоляк заявил, что РФ не будет добросовестно вести переговоры с Украиной, пока не потерпит поражение на поле боя

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Подоляк: Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по российской голове
Подоляк: Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по российской голове
Фото: president.gov.ua

Россия не сможет серьезно вести переговоры о прекращении войны против Украины, пока не потерпит поражение на поле боя, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом он заявил в интервью The Guardian, которое вышло 17 августа.

По его словам, некоторые европейские страны "питают иллюзии", что Кремль может добросовестно вести переговоры.

"Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по российской голове", – сказал советник.

Контекст:

Украина и Россия, после полномасштабного вторжения РФ в конце февраля – начале марта провели три очных раунда переговоров по прекращению огня и боевых действий.

10 марта в Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России в рамках дипломатического форума.

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что президент РФ Владимир Путин не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу".

Лавров также отметил, что Россия, которая вторглась в Украину 24 февраля, якобы "не нападала" на Украину и на другие страны не планирует.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с Лавровым заявил, что Россия привязала прекращение боевых действий к выполнению требований Путина по отношению к Украине.

29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция) прошел четвертый очный раунд переговоров Украины и России. Среди прочего, стороны обсудили вопрос о международных гарантиях безопасности для Украины, сообщили в Офисе президента.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, война России против Украины, Михаил Подоляк
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