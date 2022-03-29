"Договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня, эскалация войны". Подоляк назвал темы переговоров с РФ в Стамбуле

"Именно сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевое из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", – сказал советник Андрея Ермака.

По его словам, не менее важный второй вопрос – "прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы".

В то же время Подоляк обратил внимание на "большую проблему" – эскалацию войны.

"Сегодня есть еще одна проблема: что становится больше и больше – эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях... С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов, и это все приводит к конфликтам... Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", – отметил Подоляк.

Он добавил, что вопрос будет решаться юридически, чтобы такие случаи не повторялись.

Война России против Украины. Главное (обновляется)