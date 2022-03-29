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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Договор о международных гарантиях безопасности для Украины, прекращение огня, эскалация войны". Подоляк назвал темы переговоров с РФ в Стамбуле

Подоляк обратил внимание на "большую проблему" эскалацию войны
Подоляк обратил внимание на "большую проблему" – эскалацию войны
Фото: president.gov.ua

Делегации Украины и РФ в Стамбуле (Турция) среди прочего обсуждают вопрос международных гарантиях безопасности для Украины. Об этом 29 марта на брифинге, который транслировал в YouTube телеканала "Украина 24", сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк.

"Именно сейчас идут интенсивные консультации по нескольким важным вопросам, ключевое из них – договор о международных гарантиях безопасности для Украины, и только с этим договором мы можем закончить войну так, как это нужно Украине", – сказал советник Андрея Ермака.

По его словам, не менее важный второй вопрос – "прекращение огня, чтобы решить все гуманитарные проблемы".

В то же время Подоляк обратил внимание на "большую проблему" – эскалацию войны.

"Сегодня есть еще одна проблема: что становится больше и больше – эскалация войны, ненависти, нарушение обычаев и правил ведения войны не только на полях... С обеих сторон идут призывы об уничтожении обоих народов, и это все приводит к конфликтам... Есть видео с нарушением Женевских конвенций по отношению к военнопленным", – отметил Подоляк.

Он добавил, что вопрос будет решаться юридически, чтобы такие случаи не повторялись.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения России 24 февраля уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, потом встречи делегаций проходили в видеоформате. 29 марта во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция) началось очередное очное заседание.

До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.

FT со ссылкой четыре источника написала 28 марта, что Россия в рамках переговоров о прекращении огня больше не требует "денацификации" Украины, а также согласна на ее вступление в ЕС, если Киев откажется от перспективы членства в НАТО.

В то же время РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным в 2014 году Крымским полуостровом, а также над территориями, которые временно контролируют поддерживаемые Россией боевики "ЛДНР", подчеркнул член украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия.

Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По словам президента Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования о "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.

Теги: Россия, Украина, Турция, переговоры, нападение, призыв, Стамбул, советник, прекращение огня, война России против Украины, конвенция, Офис президента Украины, встреча, брифинг, нарушение, Михаил Подоляк
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