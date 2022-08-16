Кулеба: В Анталье в комнате на девять человек Лавров нес мне пургу про денацификацию и демилитаризацию. Я вышел стопроцентно убежденным, что он верит во все то, что говорит

Кулеба о Лаврове (на фото): Не такой страшный черт, как его малюют Фото: EPA

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД вспомнил прямые переговоры с Лавровым 10 марта в Анталье при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Не такой страшный черт, как его малюют… Он был не уверен в себе… Он придерживался строго, стопроцентно официальной линии: "неонацисты", – отметил Кулеба. – Мы зашли в комнату. Я плюс два человека с моей стороны, Лавров плюс два человека с его стороны, Чавушоглу плюс два человека с его стороны… [С Лавровым] был этот [Андрей] Руденко, зам его. Который как раз принимал участие в этих делегациях".

С "прекрасной украинской фамилией", уточнил Гордон.

"Да. Та они все... Все эти манкурты – их там полно. Самые худшие украинофобы – это выходцы из Украины, присягнувшие империи, – продолжил глава МИД Украины. – И вот в комнате на девять человек без прессы – без никого – я с самого начала сказал: "Господин министр, до этого вы про меня и мою страну наговорили публично, я – про вас и про вашу страну много наговорил публично. Но я предлагаю: пока нас тут девять, давайте это все вообще забудем просто... и откровенно поговорим. Что вы хотите? Ну реально что вы хотите?" И он просто в ответ начал нести всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию".

По словам Кулебы, он до этого считал, что Лавров, "может, все-таки не верит в это все, а просто как бы отрабатывает".

"В Анталье я вышел с этой встречи стопроцентно убежденным, что он верит во все то, что он говорит", – резюмировал глава МИД Украины.

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО