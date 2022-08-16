Кулеба про Абрамовича: Война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли его услуги?

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Гордон спросил у главы МИД, действительно ли такая большая, как об этом говорят, роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией или это серьезное преувеличение.
"Ну, представьте, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к [президенту РФ Владимиру] Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека?" – отметил Кулеба.
Журналист ответил отрицательно.
"Не отвергли бы, – продолжил Кулеба. – Ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена".
Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью
Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.
После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга Путина ввели санкции Великобритания и Европейский союз.
В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.
США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.
По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.
Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". Абрамович, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения, отмечает миллиардер.
При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.