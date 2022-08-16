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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кулеба про Абрамовича: Война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли его услуги?

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Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции
Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции
Фото: EPA

Роль российского бизнесмена, миллиардера Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и РФ, как ее представляют в СМИ, преувеличена.

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Гордон спросил у главы МИД, действительно ли такая большая, как об этом говорят, роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией или это серьезное преувеличение.

"Ну, представьте, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к [президенту РФ Владимиру] Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека?" – отметил Кулеба.

Журналист ответил отрицательно.

"Не отвергли бы, – продолжил Кулеба. – Ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена".

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга Путина ввели санкции Великобритания и Европейский союз.

В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". Абрамович, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения, отмечает миллиардер.

При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, МИД Украины, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, президент, Роман Абрамович, интервью, миллиардер, бизнесмен
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