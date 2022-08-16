Кулеба про Абрамовича: Война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к Путину". Вы бы отвергли его услуги?

Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции Фото: EPA

Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Гордон спросил у главы МИД, действительно ли такая большая, как об этом говорят, роль Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией или это серьезное преувеличение.

"Ну, представьте, у вас война, ничего еще не ясно, и тут приходят и говорят: "Есть человек, который имеет прямой доступ к [президенту РФ Владимиру] Путину". Вы бы отвергли услуги такого человека?" – отметил Кулеба.

Журналист ответил отрицательно.

"Не отвергли бы, – продолжил Кулеба. – Ну вот и президент тоже не отверг услуги. Но роль его в этом процессе, как она представляется в медиа, безусловно, преувеличена".

Кулеба: В сентябре 2021-го в Госдепе нам с Ермаком сказали: "Ну что, ребята? Копайте траншеи". Читайте полную версию интервью

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