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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Расследователи узнали, что компании Абрамовича более 10 лет снабжали российскую армию. Он участвовал в переговорах Украины и РФ

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В Офисе президента Украины называли Абрамовича посредником между украинской и российской делегациями
В Офисе президента Украины называли Абрамовича посредником между украинской и российской делегациями
Фото: ЕРА

Группа компаний Evraz, которая подконтрольна российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, снабжала российскую армию более 10 лет.

Об этом сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (ОССRP) 20 июля, проанализировав контракты с сайта российских госзакупок.

Так, согласно данным ОССRP, российскую армию снабжали дочерние компании Evraz – российские "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК".

"Евраз ЗСМК" за период с 2015-го по 2018 год получила более $2,8 млн на доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения.

Вторая компания – "Евраз НТМК" – в 2018-м предоставила "Уралвагонзаводу" стали на $1,4 млн. Этот завод производит в том числе танки, отмечают в ОССRP. 

В июле 2022 года Госдума одобрила законопроект, обязывающий такие компании, как российские "дочки" Evraz, предоставлять товары и услуги военным. И если до сих пор сталь Evraz могла не использоваться для изготовления боеприпасов, то теперь будет, считают расследователи.

Evraz зарегистрирована в Великобритании и с мая находится под санкциями этой страны. Компания отрицает предположения о том, что она поставляет или поставляла российским военным продукцию, которая могла быть использована в военных целях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Evraz 21 июля.

Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд. Против Абрамовича ввели санкции Великобритания и Европейский союз.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями".

Сейчас переговоры между Украиной и Россией приостановлены, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в ОП 17 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, коррупция, санкции, танки, переговоры, исследование, боеприпасы, сталь, Роман Абрамович, ЕВРАЗ
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