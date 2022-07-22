Расследователи узнали, что компании Абрамовича более 10 лет снабжали российскую армию. Он участвовал в переговорах Украины и РФ

Об этом сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (ОССRP) 20 июля, проанализировав контракты с сайта российских госзакупок.

Так, согласно данным ОССRP, российскую армию снабжали дочерние компании Evraz – российские "Евраз ЗСМК" и "Евраз НТМК".

"Евраз ЗСМК" за период с 2015-го по 2018 год получила более $2,8 млн на доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения.

Вторая компания – "Евраз НТМК" – в 2018-м предоставила "Уралвагонзаводу" стали на $1,4 млн. Этот завод производит в том числе танки, отмечают в ОССRP.

В июле 2022 года Госдума одобрила законопроект, обязывающий такие компании, как российские "дочки" Evraz, предоставлять товары и услуги военным. И если до сих пор сталь Evraz могла не использоваться для изготовления боеприпасов, то теперь будет, считают расследователи.

Evraz зарегистрирована в Великобритании и с мая находится под санкциями этой страны. Компания отрицает предположения о том, что она поставляет или поставляла российским военным продукцию, которая могла быть использована в военных целях. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Evraz 21 июля.