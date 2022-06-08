Суд в Нью-йорке выдал ордер на арест двух самолетов Абрамовича, они оба улетели из США

Boeing 787-8 Dreamliner Абрамовича, по данным СМИ, на момент покупки в 2021 году был самым дорогим частным самолетом в РФ Фото: ЕРА (архив)

Суд обвиняет Абрамовича в том, что он вывез их с территории страны без лицензии, которая требуется по санкционным правилам для бортов американского производства.

Представитель министерства юстиции заявил агентству, что Boeing 787 Dreamliner стоимостью $350 млн и Gulfstream G650 ER стоимостью $60 млн не находятся под охраной в США, и чиновник отказался сообщить, знает ли правительство США их местонахождение.

По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на Федеральное бюро расследований США, Boeing с марта находится в Дубае (ОАЭ), Gulfstream – в Москве (Россия).

Вашингтон пытается оказать давление на бизнесменов, близких к президенту России Владимиру Путину, чтобы убедить Кремль прекратить войну в Украине, напоминает Reuters. Представитель Абрамовича, комментируя агентству выдачу ордера, сообщил, что бизнесмен отрицает наличие таких связей.

Boeing 787-8 Dreamliner, купленный Абрамовичем в декабре 2021 года, по данным российского Forbes, считался на тот момент самым дорогим частным самолетом в РФ.