Арестович: Наши переговорщики говорят, что Роман Абрамович сыграл выдающуюся роль в переговорах

Абрамович имеет свой интерес в том, чтобы РФ и Украина договорились, считает Арестович Фото: EPA

"Нет. Я думаю, через посредников это делается. Я не знаю подробностей", – сказал он.

Комментируя предположение, что таким посредником может быть российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович, советник главы ОП указал, что эту роль, скорее всего, играет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Абрамовича, в свою очередь, "очень сильно хвалят наши переговорщики", заметил он.



"Сказали, что он сыграл реально выдающуюся роль в переговорах", – сообщил Арестович.

Он объяснил, каким "человек Путина" мог оказаться полезным в переговорах и сыграть для Украины "выдающуюся роль".



"Он человек Путина, который давно живет в Британии и имеет персональный интерес удачно договориться", – считает советник главы ОП.



Арестовичу кажется, что очная встреча Зеленского с Путиным возможна и может быть результативной, но по окончании боевых действий между РФ и Украиной.



"По завершению военной составляющей – вполне возможно. Войны заканчиваются либо ничем. Как Япония и Россия в состоянии войны до сих пор. Либо заканчиваются переговорами. Тут вопрос: по какому сценарию пойдет?" – прогнозирует советник главы Офиса президента.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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