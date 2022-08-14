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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Наши переговорщики говорят, что Роман Абрамович сыграл выдающуюся роль в переговорах

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Абрамович имеет свой интерес в том, чтобы РФ и Украина договорились, считает Арестович
Абрамович имеет свой интерес в том, чтобы РФ и Украина договорились, считает Арестович
Фото: EPA

На сегодняшний день людей, которые напрямую соединяли бы президента Украины Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина, нет. Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Нет. Я думаю, через посредников это делается. Я не знаю подробностей", – сказал он.

Комментируя предположение, что таким посредником может быть российский бизнесмен, миллиардер Роман Абрамович, советник главы ОП указал, что эту роль, скорее всего, играет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Абрамовича, в свою очередь, "очень сильно хвалят наши переговорщики", заметил он.

"Сказали, что он сыграл реально выдающуюся роль в переговорах", – сообщил Арестович.

Он объяснил, каким "человек Путина" мог оказаться полезным в переговорах и сыграть для Украины "выдающуюся роль".

"Он человек Путина, который давно живет в Британии и имеет персональный интерес удачно договориться", – считает советник главы ОП.

Арестовичу кажется, что очная встреча Зеленского с Путиным возможна и может быть результативной, но по окончании боевых действий между РФ и Украиной.

"По завершению военной составляющей – вполне возможно. Войны заканчиваются либо ничем. Как Япония и Россия в состоянии войны до сих пор. Либо заканчиваются переговорами. Тут вопрос: по какому сценарию пойдет?" – прогнозирует советник главы Офиса президента.

Арестович: Если Путин двинет кони, это будет очень неожиданный и быстрый конец войны. В течение пары дней. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Абрамович, согласно данным российского Forbes, занимает 17-е место в списке самых богатых людей России. Его имущество оценивается в $6,9 млрд.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину против Абрамовича как человека из ближнего круга Путина ввели санкции Великобритания и Европейский союз.

В мае Абрамович оспорил санкции в отношении него, введенные Евросоюзом.

США не вводили против него ограничений. По данным СМИ, в марте президент Украины Владимир Зеленский лично советовал президенту США Джо Байдену пока не вводить санкции против Абрамовича, ожидая, что тот может помочь в переговорах между Украиной и РФ.

По данным источников западных СМИ, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. Участие Абрамовича в переговорах подтверждал и Зеленский. В Офисе президента Украины говорили, что он "крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями". Кроме того, согласно снимкам, опубликованным агентством ЕРА, Абрамович 22 июля был на переговорах по зерну в Турции.

Бывший вице-президент компании ЮКОС, миллиардер Леонид Невзлин рассказывал, что Абрамович вхож к президенту РФ и "может с ним говорить о чем угодно". Абрамович, без сомнения, один из самых крупных его кошельков, если не самый крупный. У них доверительные отношения, отмечает миллиардер.

При этом Абрамович, как считает Невзлин, "точно понимает", что он не влияет на принятие Путиным политических решений.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Реджеп Эрдоган, санкции, Алексей Арестович, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Леонид Невзлин, Роман Абрамович, интервью, миллиардер, российские оккупанты
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