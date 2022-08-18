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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара оккупантов по общежитию в Харькове погиб 11-летний мальчик

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Число жертв удара по общежитию выросло до 10
Число жертв удара по общежитию выросло до 10
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В харьковском районе Салтовка в результате российского ракетного удара по общежитию погиб 11-летний мальчик. Эту информацию подтвердила "Укринформу" пресс-секретарь Харьковской ОВА Елена Шаповал.

"В общежитии погиб 11-летний мальчик. По состоянию на данный момент имеем информацию о 10 жертвах в результате ракетного удара", – отметили в ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли район Салтовка в Харькове вечером 17 августа. Российская ракета (предположительно, "Искандер") попала в трехэтажный жилой дом, начался пожар.

Изначально было известно о двух погибших и 10 раненых. Позже число погибших и раненых выросло до 16 пострадавших и шести погибших. По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ попала ракетой по общежитию

В Харьковской ОВА сообщали, что среди пострадавших в результате обстрела – люди с нарушениями слуха, которые могли не услышать тревогу.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, дети, война России против Украины, ракеты, погибшие
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