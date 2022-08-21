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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На этой неделе Россия может попытаться сделать против Украины что-то особенно мерзкое и жестокое – Зеленский

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Зеленский считает, что Россия хочет унизить украинцев
Зеленский считает, что Россия хочет унизить украинцев
Фото: ЕРА

В видеообращении по итогам 20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшую неделю украинцам следует быть готовыми к очередной агрессии со стороны России. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое", – сказал Зеленский.

Он назвал "одну из ключевых задач врага".

"Унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить неверие, страх, распространить конфликты… Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому вражескому давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости", – отметил президент Украины.

По его словам, украинцам следует "быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым вражеским провокациям".

"[Нужно] заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 августа Украина отмечает день государственного флага, а 24 августа – День Независимости Украины.

18 августа в управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что очевидна "угроза массированного обстрела территории Украины как минимум ракетами С-300". В страткоме подчеркнули, что такие ракеты концентрируются до 24 августа.

Известно, что в районе Джанкоя в оккупированном Крыму Россия складировала около 440 транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) к С-300.

"После инцидента в Джанкое пока трудно сказать, были ли эти ТПК уничтожены полностью, частично или вообще не пострадали", – отмечают в страткоме ВСУ.

По данным ВСУ, в Зябровке (Беларусь) в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300 и общее количество ТПК превышает 60 единиц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, Николаев, война, провокации, Азовсталь, День Независимости, Ирпень, Владимир Зеленский, Буча, обстрелы, украинцы, война России против Украины, президент
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