На этой неделе Россия может попытаться сделать против Украины что-то особенно мерзкое и жестокое – Зеленский

"Мы должны осознавать, что на этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно мерзкое, что-то особенно жестокое. Такой у нас враг. Но и в любую другую неделю за эти полгода Россия делала то же постоянно – мерзкое и жестокое", – сказал Зеленский.

Он назвал "одну из ключевых задач врага".

"Унизить нас, украинцев, обесценить наши возможности, наших героев, распространить неверие, страх, распространить конфликты… Поэтому важно никогда, ни одной минуты не уступать этому вражескому давлению, не накручивать себя, не проявлять слабости", – отметил президент Украины.

По его словам, украинцам следует "быть достаточно крепкими, чтобы противостоять любым вражеским провокациям".

"[Нужно] заставить оккупантов ответить за все их удары и за террор – за Харьков и Донбасс, за "Азовсталь" и Николаев, за фильтрационные лагеря, за Бучу, Ирпень, за все города… Мы все должны быть достаточно крепкими, чтобы выстоять и пройти весь путь к украинской победе", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)