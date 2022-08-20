"Раненый, уставший, но непокоренный". Зеленский показал фото Харькова после российских обстрелов

"Героический Харьков. Оккупанты постоянно и цинично обстреливают город. Терроризируют мирных жителей, разрушают дома, инфраструктуру. Но наш Харьков, как и вся Украина, умеет защищаться. Раненый, уставший, но непокоренный. Стоит крепко и борется. И еще раз доказывает врагу: наших людей и наши города ему не сломить, не победить", – написал президент.
На опубликованных им кадрах – разрушенные жилые дома, один из спорткомплексов и Дворец труда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.