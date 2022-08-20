"Раненый, уставший, но непокоренный". Зеленский показал фото Харькова после российских обстрелов

"Героический Харьков. Оккупанты постоянно и цинично обстреливают город. Терроризируют мирных жителей, разрушают дома, инфраструктуру. Но наш Харьков, как и вся Украина, умеет защищаться. Раненый, уставший, но непокоренный. Стоит крепко и борется. И еще раз доказывает врагу: наших людей и наши города ему не сломить, не победить", – написал президент.

На опубликованных им кадрах – разрушенные жилые дома, один из спорткомплексов и Дворец труда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)