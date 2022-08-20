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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Харькове и области. В регионе пятеро раненых

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Оккупанты обстреливают Харьковскую область из артиллерии и бьют ракетами
Оккупанты обстреливают Харьковскую область из артиллерии и бьют ракетами
Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

Оккупанты ночью 20 августа в очередной раз ударили ракетами по Харькову. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – написал он. 

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 1.00 зафиксирован прилет двух ракет в инфраструктурный объект Слободского района Харькова. Повреждено здание. 

Также в эту ночь зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов области. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно – без пострадавших.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе обстрелян дачный кооператив", – написал Синегубов. 

По его информации, за сутки в области госпитализированы с ранениями пятеро гражданских: 35-летний мужчина в Харькове, 62-летняя женщина в Богодуховском районе, двое мужчин, 59 и 66 лет, в Харьковском районе. В Изюмском районе во время работы в поле на тракторе подорвался на мине 50-летний мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области. 

17 и 18 августа оккупанты обстреляли ракетами общежития в Харькове. Известно о 21 погибшем и десятках раненых. По словам мэра города Игоря Терехова, эти дни стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ. 19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Олег Синегубов
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