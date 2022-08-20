Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Харькове и области. В регионе пятеро раненых

Оккупанты обстреливают Харьковскую область из артиллерии и бьют ракетами Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

"Прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – написал он.

Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 1.00 зафиксирован прилет двух ракет в инфраструктурный объект Слободского района Харькова. Повреждено здание.

Также в эту ночь зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов области. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно – без пострадавших.

"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе обстрелян дачный кооператив", – написал Синегубов.

По его информации, за сутки в области госпитализированы с ранениями пятеро гражданских: 35-летний мужчина в Харькове, 62-летняя женщина в Богодуховском районе, двое мужчин, 59 и 66 лет, в Харьковском районе. В Изюмском районе во время работы в поле на тракторе подорвался на мине 50-летний мужчина.

Война России против Украины. Главное (обновляется)