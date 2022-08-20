Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам в Харькове и области. В регионе пятеро раненых

"Прилеты ракет по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде Харькова. Предварительно без жертв и пострадавших", – написал он.
Утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что около 1.00 зафиксирован прилет двух ракет в инфраструктурный объект Слободского района Харькова. Повреждено здание.
Также в эту ночь зафиксированы ракетные удары по инфраструктурным объектам Харьковского и Чугуевского районов области. Масштабы разрушений уточняются. Предварительно – без пострадавших.
"За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки. В Харьковском районе обстрелян дачный кооператив", – написал Синегубов.
По его информации, за сутки в области госпитализированы с ранениями пятеро гражданских: 35-летний мужчина в Харькове, 62-летняя женщина в Богодуховском районе, двое мужчин, 59 и 66 лет, в Харьковском районе. В Изюмском районе во время работы в поле на тракторе подорвался на мине 50-летний мужчина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.
17 и 18 августа оккупанты обстреляли ракетами общежития в Харькове. Известно о 21 погибшем и десятках раненых. По словам мэра города Игоря Терехова, эти дни стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ. 19 августа в Харькове объявлен траур по погибшим.