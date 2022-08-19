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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОПУ подсчитали разрушенное жилье и инфраструктуру в четырех областях, в Харькове ситуация хуже всего

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В Харьковской области разрушены 10 582 объекта
В Харьковской области разрушены 10 582 объекта
Фото: ЕРА

В Харьковской области зафиксировано наибольшее количество разрушений среди обстреливаемых регионов, находящихся под контролем Украины. Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил на брифинге, видео которого опубликовано на YouTube-канале ОПУ.

Он озвучил последние данные по объему ущерба, нанесенного гражданской инфраструктуре и жилым домам. Расчеты провели в четырех регионах: 

  • Запорожская область – 3715 объектов;
  • Николаевская область – 5526 объектов; 
  • Сумская область – 2638 объектов; 
  • Харьковская область – 10 582 объекта. 

18 августа Еврокомиссия сообщила, что выделит $21 млн на расчистку завалов и восстановление коммунальной инфраструктуры на пострадавших от России территориях Украины. Средства будут использованы на покупку трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов и труб, систем обеззараживания воды и альтернативных источников энергии для пострадавших районов.

Контекст:

14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

Теги: Сумская область, Харьковская область, Запорожская область, Николаевская область, война России против Украины, ущерб, разрушения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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