"В 73 раза меньше". В Офисе президента сравнили число обстрелов оккупантами военной и гражданской инфраструктуры в Украине

Об этом 15 августа в Twitter сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Войну какого типа ведет Россия? Статистика неумолима. С начала полномасштабной агрессии нанесла 22 тыс. ударов по гражданским объектам. И всего 300 ударов – по военным. В 73 раза меньше. "Спецоперация"? Демилитаризация? Нет. Банальное уничтожение инфраструктуры и террор против населения", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Війну якого типу веде Рф? Статистика невблаганна. З початку повномасштабної агресії * завдала 22 тис. ударів по цивільних об'єктах. І всього 300 ударів – по військових. У 73 рази менше. «Спецоперація»? Демілітаризація? Ні. Банальне знищення інфраструктури й терор проти населення

Контекст:

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.

74% попадания российских ракет по объектам в Украине – это попадания в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.