Украине для восстановления после войны понадобится $190 млрд – Киевская школа экономики

Сумма ущерба, который нанесла Россия в результате военных действий, пока что не окончательная Фото: ЕРА

По информации KSE, за последнюю неделю сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры выросла на $2,1 млрд. Наибольшие изменения в оценке убытков произошли из-за разрушенной инфраструктуры. По последним данным, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на $1,8 млрд.

Кроме того, за последнюю неделю убытки сфер культуры, туризма и спорта составили $1,3 млрд.

С начала вторжения в Украину повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15 300 многоэтажек, более 1,1 млн частных домов, 388 предприятий, 43 700 единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админпостроек, более 106 000 легковых автомобилей, 76 медучреждений, 634 культурных сооружения, 119 объектов социальной сферы.

Также сообщается, что сумма косвенных потерь выросла до $129,1 млрд. Наибольшая доля таких потерь — в сфере промышленности и предприятий — $29,8 млрд. На втором месте — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы — $23,4 млрд. Еще $18,2 млрд – косвенные потери инфраструктуры.

В Украине из-за полномасштабного вторжения России не работает 35% экономики, а 17% бизнеса вынуждено было прекратить существование. В правительстве отмечали, что потеряно более 200 заводов, 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного.