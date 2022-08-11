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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине для восстановления после войны понадобится $190 млрд – Киевская школа экономики

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Сумма ущерба, который нанесла Россия в результате военных действий, пока что не окончательная
Сумма ущерба, который нанесла Россия в результате военных действий, пока что не окончательная
Фото: ЕРА

Общая сумма прямого ущерба из-за вторжения России составляет $110,4 млрд, а минимальные потребности в восстановлении разрушенных активов достигли $188 млрд. Об этом говорится в исследовании Киевской школы экономики (KSE), опубликованном 10 августа.

По информации KSE, за последнюю неделю сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры выросла на $2,1 млрд. Наибольшие изменения в оценке убытков произошли из-за разрушенной инфраструктуры. По последним данным, в результате боевых действий повреждено или разрушено 304 моста и мостовые переправы на $1,8 млрд. 

Кроме того, за последнюю неделю убытки сфер культуры, туризма и спорта составили $1,3 млрд. 

С начала вторжения в Украину повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 15 300 многоэтажек, более 1,1 млн частных домов, 388 предприятий, 43 700 единиц сельскохозяйственной техники, 1991 магазин, 511 админпостроек, более 106 000 легковых автомобилей, 76 медучреждений, 634 культурных сооружения, 119 объектов социальной сферы. 

Также сообщается, что сумма косвенных потерь выросла до $129,1 млрд. Наибольшая доля таких потерь — в сфере промышленности и предприятий — $29,8 млрд. На втором месте — агропромышленный комплекс и земельные ресурсы — $23,4 млрд. Еще $18,2 млрд – косвенные потери инфраструктуры.

В Украине из-за полномасштабного вторжения России не работает 35% экономики, а 17% бизнеса вынуждено было прекратить существование. В правительстве отмечали, что потеряно более 200 заводов, 60% предприятий работают на уровне ниже довоенного.

Контекст:

По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, по состоянию на 19 апреля в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры.

14 июня премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет. Общее количество проектов – 850.

Теги: Россия, Украина, бизнес, строительство, исследование, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, репарации, Киевская школа экономики, восстановление
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