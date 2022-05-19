Шендерович: Безумные россияне сегодня за свои деньги уничтожают Украину, а потом за свои же деньги будут ее восстанавливать

"Сегодня вопрос только в цене. И это самый драматический вопрос. В цене, которую платит Украина, и соответственно, диалектически я бы сказал, в цене которую заплатит Россия. Потому что чем большую цену сегодня платит Украина, тем большую цену потом будет платить Россия. Это совершенно прямая связь, и не только денежная, разумеется. И не только потому, что безумные россияне на свои деньги сегодня уничтожают Украину, а потом на свои же деньги будут ее восстанавливать – и это уже совершенно понятно. Но если бы дело ограничивалось только финансовой стороной, это был бы счастливый случай. К сожалению, степень упорства имперской России прямо пропорциональна гибельности дальнейшего, потому что все меньше шансов на какой-то выход для России из этого имперского штопора", – подчеркнул Шендерович.

ВИДЕО

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за ущерба, нанесенного российскими оккупационными войсками, Украина нуждается в поддержке в объеме до $7 млрд ежемесячно, заявил 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, потери от разрушения зданий и инфраструктуры в результате вторжения РФ достигли примерно $60 млрд и будут расти по мере продолжения войны.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.