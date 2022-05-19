ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шендерович: Безумные россияне сегодня за свои деньги уничтожают Украину, а потом за свои же деньги будут ее восстанавливать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шендерович: Чем большую цену сегодня платит Украина, тем большую цену потом будет платить Россия
Шендерович: Чем большую цену сегодня платит Украина, тем большую цену потом будет платить Россия
Фото: Виктор Шендерович / Facebook

Разрушение Украины сейчас финансируются за счет граждан России, и за их же деньги будут восстанавливаться украинские города и села. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Сегодня вопрос только в цене. И это самый драматический вопрос. В цене, которую платит Украина, и соответственно, диалектически я бы сказал, в цене которую заплатит Россия. Потому что чем большую цену сегодня платит Украина, тем большую цену потом будет платить Россия. Это совершенно прямая связь, и не только денежная, разумеется. И не только потому, что безумные россияне на свои деньги сегодня уничтожают Украину, а потом на свои же деньги будут ее восстанавливать – и это уже совершенно понятно. Но если бы дело ограничивалось только финансовой стороной, это был бы счастливый случай. К сожалению, степень упорства имперской России прямо пропорциональна гибельности дальнейшего, потому что все меньше шансов на какой-то выход для России из этого имперского штопора", – подчеркнул Шендерович.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за ущерба, нанесенного российскими оккупационными войсками, Украина нуждается в поддержке в объеме до $7 млрд ежемесячно, заявил 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению президента Всемирного банка Дэвида Малпасса, потери от разрушения зданий и инфраструктуры в результате вторжения РФ достигли примерно $60 млрд и будут расти по мере продолжения войны

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Евросоюз и его союзники заморозили около $300 млрд валютных резервов Центробанка России. 15 марта советник президента Украины Олег Устенко в эфире национального телемарафона сообщил, что "эти средства уже зарезервированы для нас, плюс туда будут поступать деньги от продажи арестованного имущества российской так называемой элиты".

5 мая глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель. Аналогичную процедуру готовит Канада.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд 26 апреля заявил, что министерство юстиции страны поддержит усилия по передаче арестованных активов РФ Украине. Группа американских сенаторов подала законопроект, который должен заблокировать не только валютные, но и золотые запасы РФ за рубежом.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Виктор Шендерович, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне. А я – инструментик". Клопотенко в Каннах получил премию как лучший фуд-блогер года
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Экс-супруг Ани Лорак снялся в плавках, обнимая свою новую девушку в микробикини
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Горячее, чем когда-либо". Кардашян снялась в микробикини для Sports Illustrated
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
"Естественная красота". Ребрик снялась в платье-вышиванке с высокими разрезами
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
16-летняя дочь Фреймут показала объятия со своим американским бойфрендом
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
  Grosu ко Дню вышиванки презентовала клип, в котором снялись ее близкие родственники. Видео
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
50-летняя Орбакайте показала свою дочь, полностью погруженную в воду. Фото
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
"Пытаюсь быть сексуальной". 40-летняя Спирс, потерявшая ребенка, топлес пробежалась по пляжу
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
Митрополит Епифаний надел праздничное облачение ко Дню вышиванки. Фото
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Это символ поддержки украинской борьбы". Супруги Порошенко надели вышиванки. Видео
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
"Война наполнила этот день новым щемящим содержанием". Зеленская снялась в вышиванке
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
Российский режиссер Серебренников на Каннском кинофестивале высказался против агрессии РФ в Украине
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
  "Я духовный человек и четко знаю, что это тяжкий грех". Федишин высказалась о представителях ЛГБТ-сообщества на "Евровидении 2022"
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Живут под бесноватым фюрером и пытаются делать вид, что ничего не происходит. Фантастические твари". Невзоров высмеял книжную выставку в РФ
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
"Родина – это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать". Лидер ДДТ обратился со сцены к российским зрителям
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Американский эксперт подробно описала запах, исходящий от Путина (447487)
2
"Ее называли жена Медведчука". Экс-ведущий "Україна має талант" рассказал, как вела себя жена кума Путина на съемках шоу (228378)
3
"Мерзкий приспособленец", "Хлебное место нашел". Арестович пошутил о своей новой работе (225777)
4
"Они бухали водяру и жрали кошачий корм". Дочь владельца АТБ Буткевич рассказала о российских оккупантах, захвативших склад продуктов (223303)
5
Кондратюк назвал город, в котором находится "пороховая бочка украиноненавистников" (188983)
6
Малик Харрис из Германии, занявший на "Евровидении 2022" последнее место, высказался о победе Kalush Orchestra (140351)
7
Основатель "1+1" Роднянский назвал два качества Зеленского, которых нет у многих других президентов, включая Путина (68540)
8
"Очень странная ситуация получилась". Псюк из Kalush Orchestra высказался об оценках украинского жюри для Польши на "Евровидении 2022" (49598)
 
 
 
 