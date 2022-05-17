80% украинцев, которые вернулись в Украину из других стран, положительно оценивают деятельность власти во время войны с РФ – опрос

Среди тех, кто выезжал из Украины во второй половине марта, 78,2% граждан положительно оценивали действия властей во время российской агрессии Фото: depositphotos.com

В то же время 1,9% опрошенных негативно оценивают действия властей Украины.

Еще 18,1% респондентов затруднились с ответом.

Как отмечают социологи, среди тех, кто выезжал из Украины во второй половине марта, 78,2% граждан положительно оценивали действия властей во время российской агрессии, 2% – негативно, а 19,8% – не смогли ответить на вопрос.

Опрос проводился с 11 апреля по 6 мая среди граждан Украины старше 18 лет, которые из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов выехали из страны и сейчас возвращаются обратно. 105 респондентов были опрошены на пунктах пропуска в Закарпатской области.

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