Евросоюз даст ООН для Украины $21 млн на первоочередное восстановление и подготовку к зиме

Средства будут использованы для поиска и устранения опасных для экологии разрушений. Кроме того, сумма включает покупку трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов и труб, систем обеззараживания воды и альтернативных источников энергии для пострадавших районов.
"Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт", – заявила исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.
Она акцентировала внимание на важности сотрудничества с местными властями в городах, где проживает большое количество ВПЛ и возвращающихся домой семей.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым и нужно "сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть работающая инфраструктура".
14 июня премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.