Евросоюз даст ООН для Украины $21 млн на первоочередное восстановление и подготовку к зиме

Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима – ООН Фото: ЕРА

Средства будут использованы для поиска и устранения опасных для экологии разрушений. Кроме того, сумма включает покупку трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов и труб, систем обеззараживания воды и альтернативных источников энергии для пострадавших районов.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт", – заявила исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Она акцентировала внимание на важности сотрудничества с местными властями в городах, где проживает большое количество ВПЛ и возвращающихся домой семей.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым и нужно "сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть работающая инфраструктура".