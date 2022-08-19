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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Евросоюз даст ООН для Украины $21 млн на первоочередное восстановление и подготовку к зиме

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Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима ООН
Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима – ООН
Фото: ЕРА

Европейская комиссия выделит программе развития ООН (ПРООН) $21 млн на расчистку завалов и восстановление коммунальной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства ЕС в Украине.

Средства будут использованы для поиска и устранения опасных для экологии разрушений. Кроме того, сумма включает покупку трансформаторов, тепловых пунктов, водяных насосов и труб, систем обеззараживания воды и альтернативных источников энергии для пострадавших районов.

"Быстрый ремонт критической инфраструктуры является первоочередным, особенно в условиях, когда надвигается суровая зима. Этот проект направлен на восстановление объектов электро- и водоснабжения, а также теплоснабжения. Это жизненно важные услуги, которые обеспечивают жителям достойную жизнь и комфорт", – заявила исполняющая обязанности постоянной представительницы ПРООН в Украине Манал Фоуани.

Она акцентировала внимание на важности сотрудничества с местными властями в городах, где проживает большое количество ВПЛ и возвращающихся домой семей.

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас отметил, что предстоящий зимний сезон будет суровым и нужно "сделать все возможное, чтобы убедиться, что у людей и власти есть работающая инфраструктура".

Контекст:

14 июня премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.

4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины президент Владимир Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан 10 лет.

Теги: Украина, Еврокомиссия, ПРООН, финансовая помощь, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Матти Маасикас, восстановление
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