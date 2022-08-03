Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление

По данным издания, в письме министру международной торговли Анне-Мари Тревельян Захави отметил, что поддерживает запрос на кредитные средства, предоставленные UK Export Finance (UKEF).
Копию письма направлена в министерство обороны, министерство иностранных дел и в офис премьер-министра. В нем Захави сказал, что считает важным, "продолжать поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировать нашу веру в ее будущее", пишет "Sky news.
На усиление украинских Вооруженных сил в борьбе с вооруженной агрессией России и будущее восстановление Украины будет выделено £3 млрд.
£2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны, говорится в сообщении
Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила около примерно $2,8 млрд. Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.
1 августа стало известно, что Великобритания передаст Украине несколько военных кораблей, об этом в интервью Общественному заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.