Великобритания планирует выделить Украине £3 млрд на оборону и восстановление

По данным издания, в письме министру международной торговли Анне-Мари Тревельян Захави отметил, что поддерживает запрос на кредитные средства, предоставленные UK Export Finance (UKEF).

Копию письма направлена в министерство обороны, министерство иностранных дел и в офис премьер-министра. В нем Захави сказал, что считает важным, "продолжать поддерживать правительство Украины всеми возможными способами и демонстрировать нашу веру в ее будущее", пишет "Sky news.

На усиление украинских Вооруженных сил в борьбе с вооруженной агрессией России и будущее восстановление Украины будет выделено £3 млрд.

£2,3 млрд из них должны быть использованы для финансирования военных контрактов, определенных правительством Украины, а остальные £700 млн пойдут на проекты по реконструкции инфраструктуры страны, говорится в сообщении