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Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1,59 млрд на восстановление инфраструктуры

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Европейский инвестиционный банк выделил Украине &euro;1,59 млрд финансовой помощи для восстановления
Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1,59 млрд финансовой помощи для восстановления
Фото: eib.org

Банк Европейского союза – Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Украине €1,59 млрд на восстановление инфраструктуры и проекты, направленные на поддержку населения. Об этом 25 июля сообщила пресс-служба банка.

"Это второй пакет поддержки Украины в рамках экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Это продолжение экстренного пакета финансовой поддержки в размере €668 млн, который был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной войны. Как и первый пакет, это финансирование предлагается на выгодных условиях, включая долгосрочные сроки кредитования",  говорится в сообщении.

Помощь состоит из двух блоков. Первый – предусматривает немедленное выделение финансовой поддержки на общую сумму €1,05 млрд. Средства помогут правительству Украины покрыть "первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным предприятиям, обеспечить немедленный ремонт поврежденной инфраструктуры", отметили в банке.

Второй блок – финансирование на сумму €540 млн проектов энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования, инфраструктуры, а также программ реконструкции и обновления.

Контекст:

5 июля Европейский инвестиционный банк заявил о готовности участвовать в восстановлении Украины и предложил создать новый трастовый фонд EU-Ukraine Gateway для инвестиций в реконструкцию страны. В пресс-релизе, опубликованном на сайте банка, вице-президент ЕИБ Тереза Червинская подтвердила твердую позицию банка в отношении важности и неотложности инвестиций в европейское будущее Украины, даже несмотря на то, что по всей стране продолжаются боевые действия.

Общие инвестиции, которые ЕИБ рассчитывает привлечь в Украину, должны составить около €100 млрд.

Теги: Украина, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, Европа, Евросоюз, финансирование
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