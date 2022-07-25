Европейский инвестиционный банк выделил Украине €1,59 млрд на восстановление инфраструктуры

"Это второй пакет поддержки Украины в рамках экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ, разработанный в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. Это продолжение экстренного пакета финансовой поддержки в размере €668 млн, который был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной войны. Как и первый пакет, это финансирование предлагается на выгодных условиях, включая долгосрочные сроки кредитования", – говорится в сообщении.

Помощь состоит из двух блоков. Первый – предусматривает немедленное выделение финансовой поддержки на общую сумму €1,05 млрд. Средства помогут правительству Украины покрыть "первоочередные краткосрочные потребности в финансировании, оказать поддержку стратегическим государственным предприятиям, обеспечить немедленный ремонт поврежденной инфраструктуры", отметили в банке.

Второй блок – финансирование на сумму €540 млн проектов энергетики, энергоэффективности, дорог, транспорта, образования, инфраструктуры, а также программ реконструкции и обновления.