Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд из-за сомнений в платежеспособности – СМИ

По данным агентства, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласился предоставить Киеву займ для поддержки экономики.

Стандартная процедура предусматривает, что Еврокомиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС с резервом в 9% от общего объема финансирования. Но в этом случае она требует обеспечить 70% от общей суммы. По словам источников Bloomberg, комиссия выдвигает такие требования, "опасаясь финансовой несостоятельности Украины".

Представитель комиссии подтвердил агентству, что ЕС нужны гарантии покрытия убытков на случай дефолта Украины. По его словам, европейские чиновники ищут альтернативный путь решения, возможно, что страны – члены ЕС или ЕИБ распределят между собой часть дополнительных рисков.