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Еврокомиссия блокирует кредит Украине на €1,5 млрд из-за сомнений в платежеспособности – СМИ

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Чиновники ЕС требуют дополнительных гарантий возврата средств
Чиновники ЕС требуют дополнительных гарантий возврата средств
Фото: ЕРА

Исполнительный орган Европейского союза блокирует кредит в €1,5 млрд для Украины из-за опасений относительно финансовой надежности, сообщило агентство Bloomberg 7 июля.

По данным агентства, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) согласился предоставить Киеву займ для поддержки экономики.

Стандартная процедура предусматривает, что Еврокомиссия гарантирует кредиты ЕИБ для операций за пределами ЕС с резервом в  9% от общего объема финансирования. Но в этом случае она требует обеспечить 70% от общей суммы. По словам источников Bloomberg, комиссия выдвигает такие требования, "опасаясь финансовой несостоятельности Украины".

Представитель комиссии подтвердил агентству, что ЕС нужны гарантии покрытия убытков на случай дефолта Украины. По его словам, европейские чиновники ищут альтернативный путь решения, возможно, что страны – члены ЕС или ЕИБ распределят между собой часть дополнительных рисков.

Контекст:

5 июля Европейский инвестиционный банк заявил о готовности участвовать в  восстановлении Украины и предложил создать новый трастовый фонд EU-Ukraine Gateway для инвестиций в реконструкцию страны. В пресс-релизе, опубликованном на сайте банка, вице-президент ЕИБ Тереза Червинская подтвердила твердую позицию банка в отношении важности и неотложности инвестиций в европейское будущее Украины, даже несмотря на то, что по всей стране продолжаются боевые действия. 

Общие инвестиции, которые ЕИБ рассчитывает привлечь в Украину, должны составить около €100 млрд.

Теги: Украина, Еврокомиссия, экономика, дефолт, ЕИБ, Европейский инвестиционный банк, кредиты, Евросоюз
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