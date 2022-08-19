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Самые трагические ночь и утро в Харькове за всю войну. Фоторепортаж о последствиях ударов РФ по двум общежитиям

Сегодня 13.47
Вечером 17 августа оккупанты крылатой ракетой "Калибр" нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова, где проживали более 30 человек, в том числе люди с нарушениями слуха, которые не слышали воздушной тревоги. По последним данным, там погибли 15 человек, среди жертв – 11-летний мальчик. Разбор завалов продолжается. Утром 18 августа оккупанты обстреляли еще одно общежитие – в Слободском районе, там живут работники горэлектротранспорта. Четырехэтажное помещение было частично разрушено, два человека погибли. По словам мэра города Игоря Терехова, эти ночь и утро стали самыми трагичными за весь период полномасштабного вторжения РФ. Сегодня в Харькове объявлен траур по погибшим.
Теги: Харьков, Харьковская область, Игорь Терехов, обстрелы, ракета, погибшие
 

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