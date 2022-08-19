Самые трагические ночь и утро в Харькове за всю войну. Фоторепортаж о последствиях ударов РФ по двум общежитиям
Салтовка. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Слободский район. Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Игорь Терехов / Telegram
Фото: Игорь Терехов / Telegram
Фото: Игорь Терехов / Telegram