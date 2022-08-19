Россия впервые с июля не заявила о захвате новых территорий Украины – Институт исследования войны

Оккупанты впервые за полтора месяца не сообщили о прогрессе "спецоперации" Фото: EPA

Отмечается, что известно лишь об "ограниченных и безуспешных" российских атаках на восточном направлении.

В то же время российские оккупационные власти продолжали подготовку к долгосрочному присоединению оккупированных территорий Украины к РФ, отмечается в сводке.

По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута Донецкой области. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции около Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города.

Как отмечают аналитики ISW, российские силы осуществили неудачную попытку наступления на эапорожском направлении.

В Институте исследования войны также обращают внимание, что минобороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской АЭС. В связи с этим ISW напоминает о высказываниях российских военных, которые обвиняют ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она якобы должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша (18–19 августа).