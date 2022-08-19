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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия впервые с июля не заявила о захвате новых территорий Украины – Институт исследования войны

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Оккупанты впервые за полтора месяца не сообщили о прогрессе "спецоперации"
Оккупанты впервые за полтора месяца не сообщили о прогрессе "спецоперации"
Фото: EPA

Армия РФ 18 августа впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных приобретениях и продвижении оккупационных войск в результате вторжения в Украину. Об этом 18 августа пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Отмечается, что известно лишь об "ограниченных и безуспешных" российских атаках на восточном направлении.

В то же время российские оккупационные власти продолжали подготовку к долгосрочному присоединению оккупированных территорий Украины к РФ, отмечается в сводке.

По оценке экспертов ISW, российские силы пытались атаковать к югу от Северска (города в Донецкой области) и к северо-востоку от соседнего с ним Бахмута Донецкой области. Кроме того, армия РФ продолжает наступательные операции около Донецка, в том числе к северу, западу и юго-западу от города.

Как отмечают аналитики ISW, российские силы осуществили неудачную попытку наступления на эапорожском направлении.

В Институте исследования войны также обращают внимание, что минобороны России, вероятно, пытается создать информационный фон для будущих "операций под чужим флагом" на Запорожской АЭС. В связи с этим ISW напоминает о высказываниях российских военных, которые обвиняют ВСУ в подготовке провокации на ЗАЭС. Она якобы должна совпасть по времени с визитом в Украину генсека ООН Антониу Гутерриша (18–19 августа).

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

В Херсонской области ВСУ ведут контрнаступление.

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