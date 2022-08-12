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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль способствовал уничтожению награжденной Путиным бригады, чтобы скрыть ее преступления под Киевом – ISW

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Президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейская" после зверств в Буче ISW
Президент России Владимир Путин присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейская" после зверств в Буче – ISW
Фото: ЕРА

Командование российской армии осознанно отправило на фронт не готовую к боям 64-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду 35-й общевойсковой армии. Об этом 11 августа пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Это одно из подразделений, которое участвовало в оккупации Киевской области и обвиняется в совершении военных преступлений, говорится в сообщении. Президент России Владимир Путин 18 апреля присвоил 64-й бригаде почетное звание "гвардейская", после появления доказательств совершения ею зверств в Буче.

Опираясь на расследование журналиста Марка Крутова, институт пришел к выводу, что Кремль сам подготовил операцию по уничтожению бригады, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления.

Военные аналитики указывают, после отхода РФ из-под украинской столицы бригада без восстановления и доукомплектования была отправлена на фронт в районе Изюма (Харьковская область) и Славянска (Донецкая область), где практически прекратила свое существование.

Из 1,5 тыс. солдат, предположительно, погибли от 200 до 300 человек. При этом типичное соотношение убитых и раненых в бою составляет примерно 1 к 3,5, что означает, что в 64-й бригаде от 700 до 1 тыс. было ранено, отмечает ISW.

Контекст:

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

О том, что 64-я ОМСБр российской армии участвовала в оккупации Бучи, писал 3 апреля в Telegram советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Всего он указал восемь подразделений оккупантов.

Теги: Славянск, Киевская область, Изюм, армия РФ, Буча, война России против Украины, российские оккупанты, ISW
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