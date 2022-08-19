Российские силы удерживают харьковское направление "относительно легко" – британская разведка

Оккупанты не смогли взять Харьков, но обстреливают город каждый день Фото: EPA

В британском оборонном ведомстве подчеркивают, что линия фронта на этом участке мало продвинулась с мая, однако второй по количеству населения город Украины остается одним из самых обстреливаемых с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, стремились достичь его окраин за 24 часа.

"Расположенный примерно в 15 километрах от линии фронта, Харьков страдает от того, что остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Использование реактивных систем залпового огня и другого оружия привело к разрушениям в значительной части города", – констатирует британская разведка.

(3/5) Sitting around 15 km from the Russian front line, Kharkiv has suffered because it remains within range of most types of Russian artillery. Multiple rocket launchers and generally inaccurate area weapons have caused devastation across large parts of the city. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 19, 2022

Российские силы, по оценке британских военных, удерживают харьковское направление "относительно легко", при этом продолжают проводить локальные рейды и разведку боем против украинских сил.

"Вероятно, таким образом они пытаются заставить Украину держать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить их использование в качестве контратакующих сил в других местах", – полагают в минобороны Великобритании.

(5/5) They are probably trying to force Ukraine to maintain significant forces on this front, to prevent them from being employed as a counter-attack force elsewhere. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) August 19, 2022