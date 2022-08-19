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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские силы удерживают харьковское направление "относительно легко" – британская разведка

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Оккупанты не смогли взять Харьков, но обстреливают город каждый день
Оккупанты не смогли взять Харьков, но обстреливают город каждый день
Фото: EPA

Действия оккупантов на харьковском направлении призваны сковать силы ВСУ, чтобы Украина не могла перебросить войска на другие участки фронта. Об этом 18 августа в Twitter заявила пресс-служба министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В британском оборонном ведомстве подчеркивают, что линия фронта на этом участке мало продвинулась с мая, однако второй по количеству населения город Украины остается одним из самых обстреливаемых с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, стремились достичь его окраин за 24 часа.

"Расположенный примерно в 15 километрах от линии фронта, Харьков страдает от того, что остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Использование реактивных систем залпового огня и другого оружия привело к разрушениям в значительной части города", – констатирует британская разведка.

Российские силы, по оценке британских военных, удерживают харьковское направление "относительно легко", при этом продолжают проводить локальные рейды и разведку боем против украинских сил.

"Вероятно, таким образом они пытаются заставить Украину держать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить их использование в качестве контратакующих сил в других местах", – полагают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области. 

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