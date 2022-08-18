Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и области. Первый шаг сделан – Зеленский

Зеленский сегодня во Львове встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В присутствии двух лидеров был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины.
Президент Украины назвал переговоры с Эрдоганом очень предметными.
"Благодарен ему за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Обсудили и оборонное сотрудничество, и экономическое, и энергетическое. Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг – подписана договоренность по инфраструктуре", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.
За время полномасштабной войны в регионе оккупанты полностью или частично разрушили более 7 тыс. объектов, 2,8 тыс. многоэтажек, около 1,8 тыс. жилых домов, более 500 учебных заведений и 150 больниц, сообщили 7 августа в прокуратуре Харьковской области.
О том, что Турция заинтересована в восстановлении Харькова и области, в мае сообщал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Также известно, что в восстановлении региона будут участвовать Польша и Словения.