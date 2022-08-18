Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и области. Первый шаг сделан – Зеленский

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков и область, в регионе частично или полностью разрушено более 7 тыс. объектов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Зеленский сегодня во Львове встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В присутствии двух лидеров был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины.

Президент Украины назвал переговоры с Эрдоганом очень предметными.

"Благодарен ему за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Обсудили и оборонное сотрудничество, и экономическое, и энергетическое. Благодарю Турцию за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг – подписана договоренность по инфраструктуре", – добавил он.

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