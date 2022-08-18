Встреча Зеленского и Эрдогана длилась намного дольше, чем предполагалось – МИД Украины

Об этом глава МИД рассказал в своем обращении, опубликованном в Facebook.
"Очень рад, что долго разговаривали президенты Зеленский и Эрдоган. Намного дольше, чем предполагалось. Была встреча тет-а-тет. И это позволило мне плодотворно поработать целый час, позаниматься над саммитом Крымской платформы", – сказал Кулеба, отметив, что саммит будет "очень крутым".
Зеленский по время встречи с Эрдоганом говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве. Также, как отмечает сайт Офиса президента Украины, он пригласил Эрдогана на саммит Крымской платформы.
Во Львове также находится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. С ним Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков.
Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).
После двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, она, как пишет "Анадолу", проходила в закрытом формате и длилась 40 минут. Кулеба рассказал, что Украину на этой встрече не склоняли к уступкам России. Зеленский, Эрдоган и Гутерриш, по его словам, скоординировали "не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам": по "зерновому коридору", освобождению украинских военнопленных и ситуации на Запорожской АЭС.