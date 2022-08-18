Встреча Зеленского и Эрдогана длилась намного дольше, чем предполагалось – МИД Украины

Об этом глава МИД рассказал в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"Очень рад, что долго разговаривали президенты Зеленский и Эрдоган. Намного дольше, чем предполагалось. Была встреча тет-а-тет. И это позволило мне плодотворно поработать целый час, позаниматься над саммитом Крымской платформы", – сказал Кулеба, отметив, что саммит будет "очень крутым".

Зеленский по время встречи с Эрдоганом говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве. Также, как отмечает сайт Офиса президента Украины, он пригласил Эрдогана на саммит Крымской платформы.