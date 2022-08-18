Кулеба о переговорах во Львове: Никто нас к уступкам не склонял

Об этом он заявил в Facebook в видеообращении по итогам саммита.
Министр сообщил, что собеседники скоординировали "не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам": по "зерновому коридору", освобождению украинских военнопленных и ситуации на Запорожской АЭС.
"Никто нас не склонял к уступкам, к каким-то уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" по соцсетям – то сразу хочу сказать, что такого не было", – добавил глава МИД.
Кулеба недавно опровергал подобного рода слухи о встрече Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макронои и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. 16 июня политики впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит в Украину.
В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение.
Кулеба в августе в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал об этих переговорах: "Тема переговоров с Россией, тема каких-либо уступок вообще не обсуждалась. Тем более, что до этого президент Зеленский со всеми этими лидерами отдельно общался и они поняли, что это вообще не летает".
Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).
Зеленский сегодня провел во Львове двусторонние переговоры Гутерришем и с Эрдоганом. С генсеком ООН Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков, с президентом Турции говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве.
После двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, она, как пишет "Анадолу", проходила в закрытом формате и длилась 40 минут.