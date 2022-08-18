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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба о переговорах во Львове: Никто нас к уступкам не склонял

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Кулеба предупредил на случай, если полетит "зрада" по соцсетям: Гутерриш и Эрдоган не склоняли Зеленского к уступкам
Кулеба предупредил на случай, если полетит "зрада" по соцсетям: Гутерриш и Эрдоган не склоняли Зеленского к уступкам
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 18 августа на переговорах президента Украины Владимира Зеленского, президента Турции Реджепа Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове не шла речь об уступках Украины России.

Об этом он заявил в Facebook в видеообращении по итогам саммита.

Министр сообщил, что собеседники скоординировали "не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам": по "зерновому коридору", освобождению украинских военнопленных и ситуации на Запорожской АЭС. 

"Никто нас не склонял к уступкам, к каким-то уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" по соцсетям – то сразу хочу сказать, что такого не было", – добавил глава МИД. 

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1318390121898117/

Кулеба недавно опровергал подобного рода слухи о встрече Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макронои и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. 16 июня политики впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит в Украину. 

В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение.

Кулеба в августе в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал об этих переговорах"Тема переговоров с Россией, тема каких-либо уступок вообще не обсуждалась. Тем более, что до этого президент Зеленский со всеми этими лидерами отдельно общался и они поняли, что это вообще не летает".

Контекст:

Гутерриш прибыл во Львов 17 августа, Эрдоган – 18-го. Для Эрдогана это первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. Гутерриш уже приезжал в Киев за этот период (в конце апреля).

Зеленский сегодня провел во Львове двусторонние переговоры Гутерришем и с Эрдоганом. С генсеком ООН Зеленский обсуждал реализацию "зерновой инициативы", вопросы депортации украинцев и освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков, с президентом Турции говорил об увеличении объемов экспорта украинского продовольствия, ситуации на ЗАЭС и оборонном сотрудничестве. 

После двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерриша, она, как пишет "Анадолу", проходила в закрытом формате и длилась 40 минут.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Львов, переговоры, Дмитрий Кулеба, саммит, война России против Украины, Антониу Гутерриш, сотрудничество
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