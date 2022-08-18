Кулеба о переговорах во Львове: Никто нас к уступкам не склонял

Кулеба предупредил на случай, если полетит "зрада" по соцсетям: Гутерриш и Эрдоган не склоняли Зеленского к уступкам Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Об этом он заявил в Facebook в видеообращении по итогам саммита.

Министр сообщил, что собеседники скоординировали "не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам": по "зерновому коридору", освобождению украинских военнопленных и ситуации на Запорожской АЭС.

"Никто нас не склонял к уступкам, к каким-то уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" по соцсетям – то сразу хочу сказать, что такого не было", – добавил глава МИД.

Кулеба недавно опровергал подобного рода слухи о встрече Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макронои и премьер-министром Италии Марио Драги в Киеве. 16 июня политики впервые с начала полномасштабного вторжения России совершили визит в Украину.

В тот же день Die Welt написала, что во время визита в Украину лидеры Германии, Франции и Италии могли "за закрытыми дверями" убеждать Зеленского провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг это сообщение.

Кулеба в августе в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону сказал об этих переговорах: "Тема переговоров с Россией, тема каких-либо уступок вообще не обсуждалась. Тем более, что до этого президент Зеленский со всеми этими лидерами отдельно общался и они поняли, что это вообще не летает".