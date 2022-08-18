Турция примет участие в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).
"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.
Отмечается, что первым проектом может стать восстановление моста в селе Романовка возле Ирпеня, который был разрушен в начале полномасштабного вторжения РФ.
"В ближайшее время будет создана совместная украино-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты", – подчеркнули в ОПУ.
Эрдоган прибыл во Львов 18 августа – это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. После двусторонней встречи с президентом Украины запланированы трехсторонние переговоры Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прибыл во Львов накануне, 17 августа.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
14 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинцы через "Дію" подали более 206 тыс. заявлений о поврежденном или разрушенном жилье. "По наименьшим подсчетам, повреждено 45 млн м² жилья. Некоторые города и села почти полностью разрушены", – отметил глава Кабмина.
Восстанавливать страну власти Украины намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял глава правительства.
4 июля в швейцарском Лугано на конференции по вопросам восстановления Украины Зеленский презентовал национальный план восстановления страны. Он оценивается в $750 млрд и рассчитан на 10 лет. Общее количество проектов – 850.