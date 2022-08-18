Турция примет участие в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины

Меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры Украины подписали Муш и Кубраков (за столом) в присутствии Эрдогана и Зеленского (на фоне) Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины (ОПУ).

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Отмечается, что первым проектом может стать восстановление моста в селе Романовка возле Ирпеня, который был разрушен в начале полномасштабного вторжения РФ.

"В ближайшее время будет создана совместная украино-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты", – подчеркнули в ОПУ.

Эрдоган прибыл во Львов 18 августа – это его первый визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ. После двусторонней встречи с президентом Украины запланированы трехсторонние переговоры Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который прибыл во Львов накануне, 17 августа.

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