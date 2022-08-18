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ВОЙНА В УКРАИНЕ

19 августа в Харькове будет объявлен днем траура – Терехов

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В результате двух ракетных ударов в Харькове погибли по меньшей мере 10 человек
В результате двух ракетных ударов в Харькове погибли по меньшей мере 10 человек
Фото: ЕРА

В связи с большим числом погибших в результате обстрелов российскими оккупантами жителей Харькова 19 августа в городе будет объявлен траур. Об этом 18 августа мэр Харькова Игорь Терехов заявил возле одного из разрушенных зданий в ходе брифинга, эпизод которого опубликовал Telegrаm-канал "ТРУХА Харьков".

"Самые большие потери, которые за всю историю от начала войны понес Харьков, – я говорю о людях, человеческих жертвах, раненых, – и завтра в городе Харькове будет объявлен день траура", – сказал Терехов.

Он отметил, что после последних ударов российских оккупантов под завалами в городе остается "около пяти человек еще".

"Говорим пока о двух погибших детях. Не исключаем, что еще два ребенка есть под завалами", – объяснил мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13 (в обладминистрации говорили о 17-ти пострадавших). 18 августа стало известно о еще одном погибшем – ребенке.

Утром 18 августа произошел еще один ракетный удар по Харькову, два человека погибли, 18 – ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Харьков, война, траур, раненые, вторжение, жертвы, дети, Игорь Терехов, обстрелы, война России против Украины, погибшие, брифинг, мэр, российские оккупанты
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