19 августа в Харькове будет объявлен днем траура – Терехов

"Самые большие потери, которые за всю историю от начала войны понес Харьков, – я говорю о людях, человеческих жертвах, раненых, – и завтра в городе Харькове будет объявлен день траура", – сказал Терехов.
Он отметил, что после последних ударов российских оккупантов под завалами в городе остается "около пяти человек еще".
"Говорим пока о двух погибших детях. Не исключаем, что еще два ребенка есть под завалами", – объяснил мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате ракетного удара погибли семь человек, пострадали – 13 (в обладминистрации говорили о 17-ти пострадавших). 18 августа стало известно о еще одном погибшем – ребенке.
Утром 18 августа произошел еще один ракетный удар по Харькову, два человека погибли, 18 – ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития.