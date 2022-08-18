19 августа в Харькове будет объявлен днем траура – Терехов

В результате двух ракетных ударов в Харькове погибли по меньшей мере 10 человек Фото: ЕРА

"Самые большие потери, которые за всю историю от начала войны понес Харьков, – я говорю о людях, человеческих жертвах, раненых, – и завтра в городе Харькове будет объявлен день траура", – сказал Терехов.

Он отметил, что после последних ударов российских оккупантов под завалами в городе остается "около пяти человек еще".

"Говорим пока о двух погибших детях. Не исключаем, что еще два ребенка есть под завалами", – объяснил мэр.

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