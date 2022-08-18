ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв ракетных ударов оккупантов по Харькову выросло до 17 человек – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГСЧС сообщали днем о 12 погибших гражданских в результате удара оккупантов по жилому трехэтажному зданию в Салтовском районе Харькова
В ГСЧС сообщали днем о 12 погибших гражданских в результате удара оккупантов по жилому трехэтажному зданию в Салтовском районе Харькова
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты целенаправленно ударили ракетами по жилым домам в двух районах Харькова и по Краснограду Харьковской области.

Об этом 18 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он добавил, что ракетным ударом, который нанесли оккупанты, уничтожено также админздание в Холодногорском районе Харькова.

"Массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный россиянами, – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны, – написал Синегубов. – В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще семи погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека".

В то же время в Краснограде в собственном доме погибли супруги, добавил глава Харьковской ОВА.

"Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Она доставлена в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще двое раненых", – рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА говорил днем о трех погибших в результате обстрела оккупантами Краснограда.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию в Салтовском районе, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. Его полностью ликвидировали в 10.55 18 августа, отметили в ГСЧС. По данным госслужбы на 15.00, известно о 12 погибших гражданских, в общей сложности травмы получили 20 человек.

Утром 18 августа оккупанты выпустили еще восемь ракет из Белгорода в направлении Харьковской области, сообщал Синегубов. По его словам, зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова, в Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали в Facebook о предварительно трех погибших в результате удара по Слободскому району.

В связи с большим числом погибших в результате обстрелов российскими оккупантами жителей Харькова 19 августа в городе будет объявлен траур, заявил 18 августа мэр Игорь Терехов.

Теги: Россия, Украина, Харьков, терроризм, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, спасатели, жертвы, Красноград, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
"Обвинили меня, хотя мне было не до траха". Арестович рассказал о скандале на корпоративе "пафосной фирмы" из-за "грязных приставаний"
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
Жадан рассказал, какую сумму собрал во время выступления в Варшаве на авто для ВСУ. Фото
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
"Какое фото!" Кассель показал, как рассекает по воде на флайборде
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
62-летний Бандерас показал отдых с 34-летней избранницей на пляже в Испании
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
  "Предложили уборщицей. Сказала, что не могу". Тоня Матвиенко заявила, что в Великобритании зарегистрировалась в центре занятости
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Отказалась от осуждения российского террора". СТБ накануне премьеры нового шоу сделал заявление о судье этого проекта Татьяне Денисовой
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
"Как из фильма ужасов", "Просто фу", "Ужасные копыта". Волочкова опозорилась в сети с задиранием ноги. Видео
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
"Вот красавица". Костромичева снялась в бикини из ткани с эффектом загара
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
Роднянский: В России за поддержку Украины и антивоенные высказывания не только судят, но и убивают
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
"Совсем пронюхала мозги", "Дура старая". Лолита снялась в оккупированном Крыму
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в центре Киева с широко расставленными ногами
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Здорово! Хочется больше таких картинок!" Макаревич показал свои новые картины российской реальности
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
"Очень горжусь нашими героями". Приходько выступила для украинских защитников. Фото
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
49-летняя Клум показала романтическое фото с 32-летним мужем
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
Участник второго сезона шоу "Холостячки" совершил каминг-аут и показал поцелуй со своим избранником. Злата Огневич отреагировала
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
48-летняя жена Виталия Кличко после его заявления о разводе озвучила причину этого решения (501647)
2
В сети рассказали, какая Никитюк в обычной жизни, и показали уличное фото со звездой (86807)
3
"Красавица!", "Очень эффектная". 40-летняя Мейхер снялась в ультрамини. Фото (60474)
4
Гордон показал, откуда произошел символ российских оккупантов "Z" (59438)
5
"За флагом видно животик", "Настя беременна". В сети обсуждают свежее фото Каменских, сделанное в Украине (47374)
6
alyona alyona показала, как сейчас выглядит. Поклонники заметили, что 31-летняя певица заметно постройнела. Фото до и после (46852)
7
Никитюк снялась в полный рост в светло-розовом "тесном" бикини, подчеркивающем рельеф груди. Фото (44495)
8
"Ты можешь донатить, но подонок скажет, что ты делаешь это ради самопиара". Дочь Филатова резко высказалась в адрес хейтеров (43196)
 
 
 
 