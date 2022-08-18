Число жертв ракетных ударов оккупантов по Харькову выросло до 17 человек – ОВА

В ГСЧС сообщали днем о 12 погибших гражданских в результате удара оккупантов по жилому трехэтажному зданию в Салтовском районе Харькова Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Об этом 18 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Он добавил, что ракетным ударом, который нанесли оккупанты, уничтожено также админздание в Холодногорском районе Харькова.

"Массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный россиянами, – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны, – написал Синегубов. – В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще семи погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека".

В то же время в Краснограде в собственном доме погибли супруги, добавил глава Харьковской ОВА.

"Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Она доставлена в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще двое раненых", – рассказал Синегубов.

Глава Харьковской ОВА говорил днем о трех погибших в результате обстрела оккупантами Краснограда.

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