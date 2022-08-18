Число жертв ракетных ударов оккупантов по Харькову выросло до 17 человек – ОВА

Об этом 18 августа в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Он добавил, что ракетным ударом, который нанесли оккупанты, уничтожено также админздание в Холодногорском районе Харькова.
"Массированный ракетный обстрел Харькова и Краснограда, устроенный россиянами, – это акт терроризма и нарушение всех существующих правил войны, – написал Синегубов. – В течение дня спасатели разбирали разрушенные дома. К сожалению, из-под завалов извлекли тела еще семи погибших. Таким образом, по состоянию на сейчас в Харькове погибли 17 человек, в том числе мальчик 2009 года рождения, ранены 42 человека".
В то же время в Краснограде в собственном доме погибли супруги, добавил глава Харьковской ОВА.
"Их 12-летняя дочь была выброшена взрывной волной из дома во двор и получила серьезные ранения. Она доставлена в Харьков, где медики оказывают ей необходимую помощь. Кроме того, в Краснограде еще двое раненых", – рассказал Синегубов.
Глава Харьковской ОВА говорил днем о трех погибших в результате обстрела оккупантами Краснограда.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию в Салтовском районе, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. Его полностью ликвидировали в 10.55 18 августа, отметили в ГСЧС. По данным госслужбы на 15.00, известно о 12 погибших гражданских, в общей сложности травмы получили 20 человек.
Утром 18 августа оккупанты выпустили еще восемь ракет из Белгорода в направлении Харьковской области, сообщал Синегубов. По его словам, зафиксированы попадания ракет в Холодногорском и Салтовском районах Харькова, в Слободском районе одна из ракет попала в четырехэтажное помещение общежития. В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области сообщали в Facebook о предварительно трех погибших в результате удара по Слободскому району.
В связи с большим числом погибших в результате обстрелов российскими оккупантами жителей Харькова 19 августа в городе будет объявлен траур, заявил 18 августа мэр Игорь Терехов.