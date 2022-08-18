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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число погибших в результате ракетного удара оккупантов по многоэтажке в Харькове увеличилось до 12 – ГСЧС

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Оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова вечером 17 августа
Оккупанты нанесли удар по общежитию в Салтовском районе Харькова вечером 17 августа
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Количество погибших мирных жителей в результате ракетного удара российских оккупантов по жилому трехэтажному зданию в Харькове вечером 17 августа увеличилось до 12 (по состоянию на 15.00).

Об этом 18 августа сообщается в Facebook Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) в Харьковской области.

"В ходе спасательной операции спасателям удалось спасти четверых людей. Все они получили травмы разной тяжести. В общей сложности травмы получили 20 человек. К сожалению, по состоянию на 15.00 известно о 12 погибших. Все они являются гражданскими. Многие из них – пожилые люди и с ограниченными возможностями. Ни одного военного объекта рядом с разрушенным зданием нет", – говорится в сообщении.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/videos/3339681206253866/

Контекст:

Харьков российские оккупанты обстреливают регулярно. В частности, вечером 17 августа они нанесли удар по общежитию в Салтовском районе, где проживали более 30 человек, в том числе пенсионеры и дети, крылатой ракетой "Калибр". Здание полностью разрушено, вспыхнул пожар. Его полностью ликвидировали в 10.55 18 августа, отметили в ГСЧС.

Утром 18 августа произошел еще один ракетный удар по Харькову, два человека погибли, 18 – ранены, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Одна из ракет попала в четырехэтажное здание общежития.

В связи с большим числом погибших в результате обстрелов российскими оккупантами жителей Харькова 19 августа в городе будет объявлен траур, заявил 18 августа мэр Игорь Терехов.

Теги: Россия, Украина, Харьков, пожар, ГСЧС, раненые, спасатели, обстрелы, госслужба, война России против Украины, ракета, погибшие, российские оккупанты
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